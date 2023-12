Arriva Baccalà Village, 3 giorni di abbuffate e spettacoli: menù completo a 15 euro

Dall’8 al 10 dicembre a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, si svolgerà la quinta ed ultima tappa 2023 del Baccalà Village, il regno del gusto dedicato al baccalà che continua ad attestarsi tra gli eventi più attesi dagli amanti della buona tavola.

Baccalà Village a Pignataro Maggiore: menù completo a 15 euro

Prende il via la kermesse organizzata dallo chef Antonio Peluso, ideatore della Locanda del Baccalà di Marcianise, che, dalle 19 a mezzanotte, inonderà di sapori la centralissima piazza Umberto I, già addobbata a festa con l’albero e le luminarie in vista del Natale.

Ben 3 giorni dedicati alla prelibatezza gastronomica, dal sapore tipicamente natalizio, per trascorrere indimenticabili momenti di gusto immersi nella magica atmosfera delle feste. Per questo ultimo appuntamento dell’anno, sarà offerto agli ospiti un menù d’eccezione.

Sarà possibile gustare gli ormai classici piatti del Baccalà Village come paccheri al pomodoro, olive, capperi e baccalà, baccalà fritto, crocchette di baccalà e genovese di mare. Tra le novità si segnalano la bruschetta alla genovese di baccalà e l’inedito assoluto della pasta e fagioli con baccalà del weekend dell’Immacolata.

Confermata anche la zuppa di baccalà e patate al cartoccio. Per concludere in bellezza, spazio anche ai dolci tipici della tradizione napoletana come la pastiera natalizia, la classica sfogliatella ma anche il cioccolatino al baccalà inventato da Peluso. Per i più giovani non mancheranno le crepes come alternativa dolce alla pasticceria più tradizionale da fine pasto.

I presenti potranno scegliere tra 3 differenti tipologie di menù: il primo di 15 euro con sfizio a scelta, primo piatto a scelta, bibita, dolce e caffè; la seconda proposta da 18 euro con sfizio a scelta, secondo piatto a scelta, bibita, dessert e caffè; la terza opzione è il menù completo da 25 euro con sfizio a scelta, primo piatto a scelta, secondo a scelta, bibita, dolce e caffè.

Non mancherà la componente spettacolare. L’8 dicembre in piazza si assisterà all’accensione del grande albero natalizio, proseguendo con lo spettacolo pirotecnico e il concerto del coro gospel della Voice Academy Choir. Sarà possibile seguire anche il match Juve-Napoli delle 20:45 in piazza. Sabato 9 dicembre si farà largo il comico Mino Abbacuccio, direttamente da Made in Sud, mentre domenica 10 dicembre sarà la cover band dei Queen a intrattenere il pubblico.