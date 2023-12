A Napoli arriva il villaggio Coca Cola tra bibite, pizze e show: c’è anche Babbo Natale

Coca Cola Christmas Tour fa tappa a Napoli, in piazza Garibaldi, nella giornata del 16 dicembre 2023 dalle 11 alle 21: il grande villaggio di Natale dedicato alla bibita più amata di sempre sarà pronto ad accogliere cittadini e turisti regalando indimenticabili momenti di gusto e divertimento.

Coca Cola Christmas Tour Napoli: via al magico villaggio di Natale

L’incantevole villaggio targato Coca Cola invade la grande piazza napoletana facendosi portavoce, ancora una volta, di un fine solidale. Il brand ha, infatti, confermato il suo sostegno a Banco Alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso un’iniziativa che permette la distribuzione di generi alimentari per oltre un milione e mezzo di pasti.

E’ in questo contesto che entra in scena il tour natalizio del Coca Cola Truck 100% elettrico che toccherà le principali città d’Italia portando lo spirito del Natale in tutta la penisola. All’interno del Christmas Village sarà possibile partecipare a diverse attività contribuendo, allo stesso tempo, alla mission solidale dell’evento.

Per tutta la giornata i partecipanti potranno sorseggiare Coca Cola e degustare dell’ottima pizza, con parte del ricavato che sarà destinato a Banco Alimentare. Il tutto in un’atmosfera di festa con le più belle canzoni natalizie che risuoneranno in tutto il villaggio grazie alla 105 XMAS Radio di Radio 105, media partner dell’evento.

Un magico viaggio che non può concludersi senza la presenza del re delle feste: tutti potranno salire a bordo della magica slitta di Babbo Natale. Seguirà, poi, l’ultima tappa del Coca Cola Christmas Village che si terrà il 19 dicembre a Catania, in piazza Verga.