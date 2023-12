Festa a via Toledo tra cuoppi, omaggi e spettacoli: finale con dj set di Decibel Bellini

Passione di Sofì compie 10 anni di attività e dà inizio ad una grande festa che prenderà il via in via Toledo venerdì 15 dicembre: il celebre locale di fritti, cuoppi e sfizi napoletani celebrerà il grande traguardo tra omaggi e musica, con l’atteso dj set di Decibel Bellini.

Festa a via Toledo: tra cuoppi, musica e dj set di Decibel Bellini

Passione di Sofì non è solo una friggitoria ma un luogo dove prende vita la vera tradizione culinaria napoletana. Non a caso prende il nome di Sofì, la popolana che rubò il cuore di Ferdinando I di Borbone, il re Lazzarone, grazie alle sue irresistibili abilità culinarie.

Tappa fissa per i napoletani e per i turisti che passeggiano per la celebre via dello shopping, a pochi passi dalla Galleria Umberto e da piazza del Plebiscito, Passione di Sofì celebra il suo decimo anno di attività con una memorabile festa aperta a tutti.

“Cari amici, con grande emozione vi annunciamo il nostro decimo compleanno. Sono stati 10 anni di gioia e amicizia, e vogliamo festeggiare questo incredibile traguardo insieme a voi che ci avete accompagnato lungo questo viaggio nei sapori” – si legge nei canali social del locale.

“Vi aspettiamo dalle 11 del mattino per una giornata indimenticabile. E come ciliegina sulla torta, il grande mattatore finale dalle 18 sarà nientemeno che Decibel Bellini, il cantore del nostro agognato scudetto, con uno scoppiettante dj set”.

“Non perdete le tante sorprese che abbiamo in serbo per voi, gli spettacoli dal vivo che vi lasceranno senza fiato e i gadget in omaggio che renderanno questa festa ancora più speciale. Grazie di cuore per questi meravigliosi 10 anni. Siete la linfa vitale che ha reso tutto possibile. Ci vediamo alla festa, pronti a condividere ancora tanta passione e deliziosi sapori napoletani”.