Villaggio di Babbo Natale e Gigi Finizio in concerto nel Napoletano: l’ingresso è gratis

Prosegue Natale Insieme, il cartellone di eventi del Comune di Boscotrecase, in provincia di Napoli, che tra il tipico villaggio delle feste e il presepe vivente, ospiterà il grande concerto dell’artista Gigi Finizio ad ingresso gratis, in programma il 29 dicembre alle ore 20 in piazza Municipio.

Villaggio di Natale e concerto Gigi Finizio gratis a Boscotrecase

“Spalanchiamo le porte alla magia del Natale. Ecco il programma di eventi che accompagnerà le festività a Boscotrecase. Tanti appuntamenti per grandi e piccoli per vivere al meglio questi giorni” – è la nota diffusa dal sindaco Pietro Carotenuto, accompagnata dal programma completo della rassegna, giunta alla sua sesta edizione.

Tra i prossimi appuntamenti in programma il concerto di Gerardo Pinto con il suo gruppo (15 dicembre), il presepe vivente (16 e 17 dicembre) e il concerto di Natale nella parrocchia Ave Gratia Plena (21 dicembre). Il 23 dicembre, invece, in piazza Municipio sarà allestito un vero e proprio villaggio di Babbo Natale.

Il 29 dicembre spazio allo show musicale più atteso dell’anno: il concerto di Gigi Finizio, il celebre cantante partenopeo che regalerà al pubblico uno spettacolo indimenticabile, passando in rassegna i suoi vecchi e nuovi successi.

Gli eventi proseguiranno, poi, fino alla prima settimana di gennaio tra ulteriori concerti, presepi viventi (anche con protagonisti i bambini) e divertenti giochi come la Tombola Scostumata (3 gennaio all’Auditorium I. De Risi). Il 6 gennaio, dalle 10, piazza Municipio si trasformerà nel Villaggio della Befana.

