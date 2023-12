Arriva il Festival del Pesce: 6 giorni tra specialità, cuoppi e mercato di Natale

Dal 18 al 23 dicembre a Pozzuoli si terrà la prima edizione di Azzurro Pozzuoli, il Festival del Pesce che prenderà il via al Palazzo del Mare, Mercato ittico all’ingrosso di via Nicola Fasano 17. Si tratta di uno degli eventi che punta a valorizzare la pesca sostenibile, l’enogastronomia locale e una corretta educazione alimentare.

Azzurro Pozzuoli, la Festa del Pesce tra cuoppi e mercato di Natale

Oltre al mercato ittico saranno coinvolti i pescatori locali, le attività ristorative, le aziende vitivinicole del territorio e le imprese agricole dei Campi Flegrei. A dare il via al ricco programma di Azzurro Pozzuoli saranno il sindaco Luigi Manzoni e l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro.

Si parte il 18 dicembre con il convegno Il mercato del pesce ecosostenibile, primo esempio di economia circolare del mare. Seguiranno, l’intervento di Angelo Radica, presidente nazionale di Città del Vino, con la consegna ufficiale della bandiera e un momento simbolico che vedrà protagonisti i pescatori puteolani: saranno loro a ricevere le cassette ecosostenibili che andranno a sostituire quelle in polistirolo.

Nella prima giornata della kermesse andrà anche in scena uno show cooking con degustazione della zuppa di pesce azzurro rivisitata dallo chef Angelo Carannante, stella Michelin del ristorante Caracol di Bacoli, e che darà il via allo Zuppa di Pesce Day.

Martedì 19 dicembre, invece, sarà la volta di Aperifish – La festa del pescato locale che sposa i vini flegrei, un grande evento che coinvolgerà circa 30 realtà ristorative del territorio, pronte a deliziare gli ospiti tra antipasti, finger food, primi piatti e secondi a base di pesce. Il tutto accompagnato dai migliori vini locali. L’ingresso è gratis su prenotazione.

Mercoledì 20 dicembre alle 17 si terrà la conferenza Blue Economy seguita dallo show cooking del secondo chef stellato di Azzurro Pozzuoli, Alfonso Caputo della Taverna del Capitano di Massa Lubrense. Giovedì 21 dicembre è invece in programma Dal produttore al ristoratore, un incontro B2B tra produttori e ristoratori che si terrà a Villa Avellino – Residenza Storica a Pozzuoli.

Il 22 dicembre spazio a un interessante focus sul vino a cura dell’AIS e di Malazè, dedicato all’annata 2022 di Falanghina e Piedirosso dei Campi Flegrei. Gran finale sabato 23 dicembre con la celebrazione del tradizionale rito prenatalizio dell’acquisto del pesce: per tutta la notte, in attesa della vigilia di Natale, al mercato del pesce si assisterà alla consueta vendita, raccontata in diretta su Radio Marte. Nella fascia oraria dalle 17 alle 19 si svolgerà anche il Cuoppo Fish, la degustazione del mitico cuoppo di alici fritte.