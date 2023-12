Il magico mondo di Frozen a La Città del Natale: lo show al villaggio incantato gratis

Proseguono i weekend di magia de La Città del Natale, il villaggio natalizio a ingresso gratis di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, che per questo fine settimana darà il via al magico musical di Frozen.

Musical Frozen alla Città del Natale di Sant’Antonio Abate: gratis

Questa sera, a partire dalle 19:30, l’incantevole città natalizia del Napoletano sorprenderà grandi e piccini con uno show interamente dedicata alla regina di ghiaccio più amata dai bambini: tra musica, balli e canti Frozen, Anna e Olaf daranno vita ad uno spettacolo memorabile, accessibile gratuitamente.

“Stasera la Città del Natale è pronta a trasformarsi nel regno di Arandelle per il musical tributo a Frozen. Tra i momenti più emozionanti ci sarà Elsa che canta Let it go, incantando il pubblico con la scenografia di ghiaccio e cristalli blu intensi e l’adorabile Olaf che sogna il sole e la spiaggia” – si legge nella nota diffusa da Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate.

“Senza dimenticare la giocosa battaglia a palle di neve tra Elsa e Anna con i troll e l’entrata in scena di Kristoff che canta alla sua renna Sven. Una serata indimenticabile per tutte le regine di ghiaccio vi attende al nostro villaggio Xmas80057, dalle 19:30, ad ingresso gratuito. Vi aspettiamo a Largo Pertini per cantare, ballare e divertirci insieme ai più piccoli”.

Il tema del weekend dal 15 al 17 dicembre è The Comics, incentrato sul mondo degli anime, manga, personaggi dei cartoni animati. Dal 21 al 24 dicembre, invece, l’atmosfera natalizia prenderà il sopravvento con Christmas is coming tra spettacoli dedicati e tante sorprese.

La Città del Natale a Sant’Antonio Abate: date e orari

Il villaggio è aperto tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, ma anche nelle giornate di venerdì 21 dicembre e martedì 26 dicembre. Il venerdì e il sabato l’ingresso è consentito dalle 17 alle 22, la domenica invece è prevista anche la fascia mattutina 10-14. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, l’accesso è consentito dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22. Anche il 21 e il 26 dicembre il parco aprirà dalle 17 alle 22. I 24 l’accesso è consentito dalle 10 alle 14.