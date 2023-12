Riapre il Balloon Museum di Napoli, sarà ancora più spettacolare: date e biglietti

Balloon Museum a Napoli

Da venerdì 22 dicembre gli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli torneranno ad accogliere il Balloon Museum, il primo museo d’arte gonfiabile itinerante che tornerà a far sognare i visitatori, tra palloni e atmosfere magiche, fino al 24 febbraio 2024.

Riapre il Balloon Museum a Napoli, il museo dei palloni: biglietti

Dopo poco più di un mese dall’apertura, un forte temporale aveva danneggiato fortemente una delle tre strutture del museo, tanto da rendere l’intero complesso inagibile, decretandone la chiusura temporanea per l’avvio dei lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Proprio in vista del Natale, Balloon Museum riaprirà le porte ai visitatori, continuando a regalare esperienze multisensoriali uniche, tra opere dalle forme inaspettate e spazi immersi da palloni di ogni tipo. Grandi e piccini potranno non solo ammirare divertenti opere e scenografie ma anche “tuffarsi” in una vera e propria piscina di palline.

“Siamo estremamente felici di annunciare che il momento tanto atteso è arrivato: il Ballon Museum riapre le sue porte venerdì 22 dicembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Amici partenopei e di tutto il Centro Italia, ci avete commosso travolgendoci con la vostra solidarietà e amore durante questo periodo” – è la nota diffusa sui social del Balloon Museum.

“Dopo due mesi di duro lavoro e dedizione, siamo pronti a riconsegnarvi un evento ancor più spettacolare, sicuro e affascinante. L’arte e il divertimento torneranno a illuminare Napoli, creando un’atmosfera magica come solo il Balloon Museum sa fare. Preparatevi a vivere momenti unici, immersi in un mondo dove l’aria sarà ingrediente principale”.

Balloon Museum: orari, prezzi e biglietti

Il Ballon Museum resterà aperto fino al 24 febbraio 2024 osservando i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 21; venerdì dalle 14 alle 22; sabato e domenica dalle 10 alle 22. E’ possibile acquistare i biglietti online, tramite la piattaforma TicketOne.

Prezzi dei biglietti:

Intero Over 26: 20 euro;

Ridotto bambino 4-12: 16 euro;

Ridotto 12-26/over 65: 18 euro;

Ridotto family 4 persone: 15 euro.

I bambini fino a 3 anni di età e le persone con disabilità certificata superiore al 70% entrano gratuitamente (basterà presentarsi al botteghino). L’ingresso per accedere alla mostra è situato in via Terracina 197.