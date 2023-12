Il vero Babbo Natale, villaggi gratis e show: gli eventi delle feste a Napoli e dintorni

Gli eventi del weekend di Natale a Napoli e in Campania – Foto: Il vero Babbo Natale Agropoli

Si avvicina il weekend più magico dell’anno che darà il via non solo al cenone della Vigilia, al pranzo di Natale e Santo Stefano ma anche ai grandi eventi, tra concerti e villaggi a tema che resteranno aperti anche nei giorni di festa.

Weekend, Vigilia, Natale, Santo Stefano Napoli e Campania: eventi

Altri Natali 2023. Prosegue la rassegna di eventi natalizi lanciata dall’amministrazione comunale di Napoli con i seguenti spettacoli: Alter…native in programma il 22 dicembre presso la Parrocchia di Santa Maria dell’Arco; Natale dell’Uno con l’Altro in programma il 23 dicembre in via Nazario Sauro (In Arte Vesuvio); Natale Alla Porta si terrà il 22, 23 e 26 dicembre alla Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi; Natali Mediterranei al Teatro Il Piccolo il 26 dicembre; Armonie del Mondo all’Auditorium Maria SS. Del Buon Rimedio il 22 dicembre. In programma anche mostre e rassegne cinematografiche. L’ingresso per quasi tutti gli spettacoli è gratuito, su prenotazione.

La Città del Natale. Il grande villaggio natalizio a ingresso gratis di Sant’Antonio Abate dal 21 al 24 dicembre darà il via alla magia del Natale con Christmas is Coming tra spettacoli dedicati e tante sorprese Il 26 dicembre, invece, è previsto il grande evento di chiusura.

Christmas Village. L’enorme villaggio di Natale allestito presso la Mostra d’Oltremare di Napoli che accoglierà cittadini e turisti fino al 30 dicembre, giorno di Natale compreso, riservando loro un programma ricco di spettacoli e attrazioni.

Presepe Favoloso. La Basilica di Santa Maria della Sanità ospiterà fino al 6 gennaio 2024 il Presepe Favoloso, il capolavoro realizzato dalla bottega La Scarabattola dei fratelli Scuotto che quest’anno si arricchisce di una nuova statuina, quella di San Francesco. Visitabile gratuitamente, il Presepe è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13.

Mostra dei presepi gratis. Anche quest’anno, in vista del Natale, a Napoli sarà possibile ammirare i presepi più belli della tradizione all’interno del Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, in via Duomo: la Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024.

La Vera Casa di Babbo Natale. La casa di Babbo Natale, tra le più belle e grandi d’Europa, situata ad Agropoli, accoglierà grandi e piccini anche nei giorni di festa, compresi 24, 25 e 26 dicembre, con chiusura ufficiale al 7 gennaio.

Christmas Land. Per tutto il mese di dicembre e fino al 7 gennaio, il celebre parco divertimenti Edenlandia di Napoli ospiterà Christmas Land, un villaggio di Natale a ingresso gratis che tra mercatini, attrazioni, incontri con Babbo Natale e la Befana, saprà stupire grandi e piccini.

Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa. Gli incantevoli mercatini allestiti nel celebre sito ferroviario saranno visitabili fino al 7 gennaio 2024, con giornate di chiusura previste il 24 e 25 dicembre.

Visite serali al Tesoro di San Gennaro. Nel fine settimana natalizio è in programma il penultimo appuntamento con Luce di Napoli con visita serale tra Duomo di Napoli, Cappella e Museo del Tesoro di San Gennaro insieme all’antica Cappella del Tesoro Vecchio.

Villaggio di Natale al Centro Direzionale. Fino al 23 dicembre al Centro Direzionale di Napoli ci sarà l’Igloo Christmas Village, il villaggio di Natale incantato che sorprenderà grandi e piccini tra mercatini, spettacoli, incontri con Babbo Natale e presepe in 3D.

Borgo di Natale a Pozzuoli. Dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio 2024 il centro storico di Pozzuoli si trasforma nel Borgo di Babbo Natale, un vero e proprio villaggio natalizio situato tra vico Torrione, via Cavour e piazza 2 Marzo che accoglierà grandi e piccini riservando loro un programma ricco di attività e iniziative. L’ingresso è gratis.

Natale a Torre del Greco. Nei giorni che precedono e seguono il Natale, la città corallina darà il via a spettacoli musicali e teatrali, animazione lungo le strade del centro e concerti di musica sacra. Resterà aperto anche il Villaggio di Babbo Natale allestito in Villa Comunale.

Valle del Natale. Il grande villaggio natalizio allestito presso il parco acquatico Valle dell’Orso di Torre del Greco che accoglierà grandi e piccini fino al 26 dicembre 2023, riservando loro un programma ricco di spettacoli, attrazioni, incontri con Babbo Natale e luminarie da sogno.

Ruota panoramica ai piedi del Vesuvio. A San Sebastiano al Vesuvio, la grande ruota panoramica, posizionata in piazza Belvedere, resterà aperta tutti i giorni. dalle 16:30 alle 22:30, con eccezioni specifiche legate ai flussi e alle condizioni meteo. Il sabato e la domenica sarà attiva anche la mattina, dalle 11 alle 13. Nel corso delle festività natalizie gli orari saranno incrementati in base all’affluenza.

M’Illumino d’Inverno. Prosegue il ricco cartellone di eventi natalizi a Sorrento tra luminarie, concerti, spettacoli, Villaggio di Babbo Natale e tante altre iniziative.

Magico Parco di Natale. Il grande villaggio allestito presso il Parco del Grassano, l’oasi naturalistica di San Salvatore Telesino (Benevento), che consentirà a grandi e piccini di perdersi tra gli stand dei mercatini, visitare la Casa di Babbo Natale e il regno del Grinch, il simpatico e scontroso peloso dell’omonimo film. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo festivo, in programma fino al 7 gennaio 2024.

Luci di Natale in Campania

Tante le scenografiche luminarie da ammirare: da quelle di Salerno al Giardino Incantato di Bacoli, a pochi passi dalla Casina Vanvitelliana illuminata, passando per le luci di Cetara. Non da meno la suggestiva atmosfera dei vicoli di San Gregorio Armeno.