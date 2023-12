Concerti gratis a San Giovanni e Ponticelli, da Valentina Stella a James Senese: i nomi

Napoli Est Fest, concerti a San Giovanni e Ponticelli – Foto: James Senese

Il 27 e 28 dicembre a Napoli, tra San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, prende il via Napoli Est Fest, uno degli eventi che animeranno la periferia orientale della città a ridosso del Capodanno con due appuntamenti, entrambi a ingresso gratis, con Valentina Stella e James Senese tra gli ospiti d’eccezione.

Napoli, concerti a San Giovanni e Ponticelli: Stella e Senese

Si tratta di un progetto ideato dall’associazione Giano Bifronte in collaborazione con la Municipalità 6 per far risuonare la musica partenopea nei quartieri della zona Est, regalando ai cittadini ben due spettacoli accessibili gratuitamente.

Si parte mercoledì 27 dicembre, alle 20, a San Giovanni a Teduccio, con le esibizioni dei dj Uncino & Mērū, nonché del cypher (cerchio) di breakdance a cura della TKC Movement. Subito dopo spazio al concerto dell’artista Valentina Stella che si esibirà, con la sua band, tra i grattacieli di Taverna del Ferro, nei pressi dei murales di Diego Armando Maradona e dello scugnizzo Niccolò, disegnati da Jorit. Non mancheranno omaggi a Nino D’Angelo, Pino Daniele e Mario Merola.

La festa prosegue il 28 dicembre, stavolta al cinema-teatro Pierrot di Ponticelli, dove dalle 20:30 avrà inizio un doppio show: il primo con ‘E Zézi – il gruppo di Pomigliano d’Arco che si esibirà per la prima volta dopo la scomparsa del cantore Marcello Colasurdo – il secondo con James Senese che, con il suo inseparabile sax, presenterà il nuovo album. Nel finale i due generi si incontreranno in un mix di tammorre e fiati.

Prosegue, così, il ricco cartellone di eventi della città partenopea per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Intitolato Luci e Suoni, il Capodanno napoletano durerà ben 4 giorni e vedrà la partecipazione di numerosi cantanti e comici pronti ad esibirsi in piazza del Plebiscito, sia il 30 che il 31 dicembre. Show e dj-set animeranno anche le strade del lungomare cittadino.