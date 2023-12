Il mondo di Harry Potter nel Castello di Somma Vesuviana – Immagine di repertorio

Per quattro giorni Somma Vesuviana (Napoli) si trasformerà nel magico mondo di Harry Potter: dal 27 al 30 dicembre il Castello di Lucrezia D’Alagno ospiterà la celebre scuola di magia, accogliendo un vero e proprio campus dedicato ad uno dei personaggi più amati dai bambini e i ragazzi.

Il mondo di Harry Potter al Castello di Somma Vesuviana

Per tutte le quattro giornate, dalle ore 9 alle 13, sarà possibile immergersi in un luogo incantato, partecipando ai laboratori di pozioni e corsi per maghi o assistendo a incredibili spettacoli di magia. Il tutto all’interno di una location d’eccezione: un castello del 1458 che, con le sue meraviglie, renderà il percorso ancor più suggestivo.

Giochi e attività ecologiche indirizzate ai più piccoli daranno il via anche alla seconda tappa del LuDoBus che si terrà in località Santa Maria del Pozzo. Si tratta di alcuni dei grandi eventi organizzati con la piena sinergia tra gli Assessorati agli Eventi, al Commercio e alle Politiche Sociali.

“Il 27 dicembre arriva l’Harry Potter Campus a Somma Vesuviana. Tutti i giorni, fino al 30 dicembre, sarà possibile visitare la scuola di magia di Harry Potter dove ci saranno laboratori di pozioni, corsi per maghi, spettacoli di magia. Harry Potter Campus sarà al Castello di Lucrezia D’Alagno, un castello del 1458, dunque uno scenario davvero incantato” – ha affermato Anna Cuomo, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana.

“Il 27 dicembre avremo anche, dalle 16 alle 20:30, la seconda tappa del LuDoBus, questa volta in località Santa Maria del Pozzo. Il LuDoBus è molto formativo con giochi ecologici e stimolanti per la logica e la creatività. Due grandi eventi che sono molto legati alle Politiche Sociali. Azioni volte a stimolare la creatività dei ragazzi e la socialità”.