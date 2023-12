Show di fuochi, 3 giorni di cantanti e show: eventi di Capodanno a Napoli e in Campania

Capodanno a Napoli e in Campania, gli eventi del 30, 31 dicembre e 1 gennaio – Immagine di repertorio

Per chi ancora non sa cosa fare nel weekend di Capodanno, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e in Campania il 29, 30 e 31 dicembre 2023 fino all’1 gennaio 2024, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere l’ultimo fine settimana dell’anno in maniera memorabile.

Capodanno Napoli e Campania: eventi 30 e 31 dicembre, 1 gennaio

L’augurio ‘e ll’urdemo ‘e ll’anno. Una vera e propria festa di fine anno si terrà a Napoli, in Piazzetta del Grande Archivio, il 31 dicembre a partire dalle 11 tra street food, brindisi, canti e balli popolari. Un evento aperto a tutti per salutare il 2023 in perfetto stile partenopeo.

Aperitivo con Jimmy Sax. Sant’Antonio Abate si prepara a concludere l’anno in bellezza con un aperitivo d’eccezione nel giorno della Vigilia di Capodanno: in piazza della Libertà, dalle 16 alle 20, prenderà il via un grande spettacolo, a ingresso gratis per tutti, con Jimmy Sax, Gaetano Coppola e gli artisti del Circo Nero.

Capodanno in piazza Plebiscito e sul lungomare di Napoli. Sarà un Capodanno lungo 4 giorni quello di Napoli con un ricco programma di eventi, cantanti e comici pronti ad esibirsi in piazza del Plebiscito. Sabato 30 è in programma il Capodanno dei Bambini al Maschio Angioino, seguito dal grande concerto con Plug, Lele Blade, MV Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, NTO, Coco, LDA, Vale Lambo, Andrea Settembre e Rose Villain.

Domenica 31 dicembre alle 21 avrà inizio il grande spettacolo in attesa del brindisi di mezzanotte, ancora in piazza del Plebiscito, con la partecipazione di tanti artisti, comici e cantanti. Ci saranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax, in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini.

Dalle 23.30 del 31 dicembre, fino alle 6:00 del giorno seguente, prenderà il via anche la rassegna Napoli cambia traccia, con festeggiamenti anche sul lungomare cittadino oltre che in piazza. La grande festa proseguirà il primo gennaio con la Napoli Jam Session che si terrà dalle 16 alle 20 in zona Colonna Spezzata.

Show di fuochi a Napoli. Per dare il benvenuto al 2024, quest’anno il Capodanno a Napoli durerà ben 4 giorni e sarà reso ancor più memorabile da un doppio spettacolo di fuochi: saranno ben due gli show pirotecnici che illumineranno il cielo partenopeo direttamente da piazza del Plebiscito, allo scoccare della mezzanotte, e da Castel dell’Ovo, alle ore 2:00.

Capodanno a Bacoli. Durerà tre giorni il Capodanno di Bacoli e regalerà eventi d’eccezione tra concerti e ospiti speciali: a chiudere l’anno dando il benvenuto al 2024, subito dopo il countdown di mezzanotte, sarà Sal Da Vinci con un musical ricco di momenti indimenticabili. Il 30 ad esibirsi sarà Tony Tammaro mentre l’1 gennaio è in programma l’esibizione live di Cristina D’Avena. L’ingresso è gratis.

Capodanno a Pozzuoli. A intrattenere il pubblico, riunito in piazza della Repubblica per il countdown di mezzanotte, saranno Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Monica Sarnelli e Ivan Granatino. A divertire la platea, dalla sera del 31 dicembre fino alle prime ore del mattino dell’1 gennaio, anche diversi dj-set e lo show delle Sex and The Sud.

Capodanno ad Amalfi. Amalfi, la perla della Costiera Amalfitana, è pronta a dare il via a due giorni di eventi strepitosi tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2024 celebrando il Capodanno tra spettacoli, concerti, fuochi pirotecnici e show 3D.

Capodanno a Salerno. In piazza della Libertà il 2024 sarà inaugurato dal concerto de I Pooh. Non mancheranno intrattenimento, con i conduttori Pippo Pelo e Adriana Petro, e dj-set per accogliere il nuovo anno all’insegna del divertimento.

Capodanno a Avellino. In piazza Libertà il grande concertone di fine anno vedrà tra i grandi protagonisti il cantautore Antonello Venditti e il rapper partenopeo Luché.

Musei aperti a Capodanno. Quest’anno, grazie all’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura, diversi musei e parchi archeologici rimarranno aperti sia il 31 dicembre che l’1 gennaio.