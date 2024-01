Show gratis in piazza a Napoli, dal musical di Barbie e Frozen agli Arteteca: il programma

Epifania, musical Barbie e show in piazza Nazionale

Prende il via Waiting Epiphany, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Napoli in sinergia con la Municipalità 4, che regalerà due giorni di spettacoli gratis alla cittadinanza nelle serate del 4 e 5 gennaio tra musical di Barbie, Frozen e le esibizioni comiche degli Arteteca e Mariano Bruno in piazza Nazionale.

Epifania a Napoli, musical e comici a piazza Nazionale

Si parte il 4 gennaio dalle ore 17:30 con Barbie Il Musical, uno show dedicato alla bambola più famosa del mondo, amata soprattutto dalle bambine. Seguirà lo show del celebre duo di Made in Sud degli Arteteca formato da Monica Lima e Enzo Iuppariello.

La grande festa partenopea prosegue il 5 gennaio, in attesa del giorno dell’Epifania, con il cabaret di Mariano Bruno, altro amato comico del popolare programma di Rai 2, seguito dal musical di Frozen che trasformerà la piazza partenopea nel magico regno di ghiaccio popolato dalle inseparabili Elsa e Anna.

Intanto, nella vicina piazza Mercato, è già ufficialmente partita la tradizionale Fiera del Giocattolo e della Calza della Befana che si estenderà fino alle prime ore del mattino del 6 gennaio. Tra concerti e spettacoli, passeggiando tra le casette in legno, illuminate da decorazioni a tema, sarà possibile acquistare cioccolato, caramelle e tanti altri dolciumi, oltre agli immancabili giocattoli.

Il 5 gennaio spazio alla Notte Bianca con un ospite d’eccezione: ad intrattenere la platea con un vero e proprio concerto sarà il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello. Finanziata dal Comune di Napoli, l’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Musicant in collaborazione con la seconda Municipalità ed altre realtà del territorio legate al tessuto produttivo locale.

La Fiera, tra stand di cioccolato, caramelle e tanti altri articoli, sarà aperta con i seguenti orari: giovedì 4 gennaio dalle 9:30 a mezzanotte; venerdì 5 gennaio dalle 9:30 alle 6:00 della mattinata del 6 gennaio. Ad Ercolano, invece, nel giorno dell’Epifania sarà James Senese ad esibirsi dando il via ad uno show unico in Villa Campolieto, ancora ad ingresso libero.