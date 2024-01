Villaggi della Befana, concerti e calze gratis per tutti: gli eventi del weekend dell’Epifania

Epifania a Napoli e dintorni, gli eventi del weekend della Befana – Foto: Francesco Pipitone

Per chi ancora non sa cosa fare nel weekend dell’Epifania, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 5, 6 e 7 gennaio 2024, in modo da fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per accogliere al meglio l’arrivo della Befana.

Weekend Epifania a Napoli e dintorni: eventi del 5, 6 e 7 gennaio

Fiera del Giocattolo e della Calza della Befana a Napoli. In piazza Mercato è iniziata la grande festa dell’Epifania tra stand di dolciumi e giochi, spettacoli e concerti. La sera del 5 gennaio avrà inizio la Notte Bianca, con concerto di Enzo Gragnaniello, che si estenderà fino alle prime ore del mattino del 6 gennaio.

Show gratis in piazza Nazionale. Ultima serata di Waiting Epiphany, la rassegna di eventi che il 5 gennaio, a partire dalle 17:30, porterà sul palco allestito in piazza Nazionale lo show comico di Mariano Bruno, direttamente da Made in Sud, e il musical di Frozen. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratis per tutti.

Epifania a Pietrarsa. Il Natale è ormai passato ma i Mercatini di Natale Napoli non si fermano: il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si tinge, infatti, di colori nuovi con l’arrivo della Befana! Dopo la chiusura dei primi giorni dell’anno, i Mercatini torneranno aperti per gli ultimi giorni dell’evento dal 3 al 7 gennaio per accogliere la magia dell’Epifania.

Domenica al Museo. Domenica 7 gennaio 2024 torna la Domenica al Museo con il primo appuntamento del nuovo anno che, ancora una volta grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura, consentirà l’ingresso gratis in tutti i musei e parchi archeologici statali, con tante meraviglie da ammirare anche a Napoli e in Campania.

Epifania a Ercolano. L’Epifania 2024 trascorrerà all’insegna dei grandi eventi ad Ercolano con 3 giorni ricchi di appuntamenti per grandi e piccini, tutti ad ingresso gratis, tra spettacoli, villaggio della Befana e gran finale con concerto di James Senese previsto per il 6 gennaio.

Epifania a Portici. L’Epifania 2024 trascorrerà all’insegna del divertimento a Portici con due giorni di festa (5 e 6 gennaio) dedicati soprattutto ai bambini, tra corso Garibaldi e Villa Mascolo. Grandi e piccini potranno celebrare l’arrivo della Befana tra giochi, spettacoli, stand e tanti dolciumi.

Happyfania Village. Il 5 e 6 gennaio 2024, in occasione dell’Epifania, al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) aprirà l’Happyfania Village, il grande villaggio della Befana dove tutti potranno incontrare la simpatica vecchietta e ricevere in dono dolci e caramelle. Si tratta di uno degli eventi organizzati dal Centro in occasione della festa più dolce dell’anno. L’ingresso è gratis.

Festa della Befana a Macerata Campania. Sabato 6 gennaio 2024, in occasione del giorno dell’Epifania, la Befana arriverà a Macerata Campania, in provincia di Caserta, per distribuire calze gratis ai bambini.

Notte Bianca e Clementino in concerto. Venerdì 5 gennaio 2024, in occasione della prima giornata dei saldi e della festa dell’Epifania, torna la Notte Bianca a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, tra stand, negozi aperti, spettacoli e concerto del rapper napoletano Clementino.

Passione Live ad Acerra. La città in provincia di Napoli si prepara ad ospitare il concerto spettacolo che riscopre i classici della canzone napoletana in chiave contemporanea grazie alla nuova generazione di musicisti partenopei. Venerdì 5 gennaio 2024 a partire dalle ore 21, in piazzale Renella e ad ingresso gratuito, l’esibizione va a mettere la ciliegina sulla torta ad un cartellone di eventi natalizi che ha già riscosso grande successo.