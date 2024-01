Villaggio della Befana al Castello di Totò: festa e calze gratis nel gioiello napoletano

Villaggio della Befana al Castello d’Alagno di Somma Vesuviana

Sabato 6 gennaio al Castello di Lucrezia D’Alagno di Somma Vesuviana, conosciuto come Castello di Totò, arriverà la Befana: a partire dalle 10 e fino a sera, tutti potranno visitare il villaggio dedicato alla simpatica vecchietta in un’atmosfera di festa. Si tratta di uno degli eventi che animeranno il weekend dell’Epifania nel Napoletano.

Al Castello di Somma Vesuviana arriva il Villaggio della Befana

Nella mattinata del 6 gennaio, la Befana approderà all’interno del castello quattrocentesco appartenuto a Lucrezia D’Alagno, e noto come Castello di Totò. Risalente al 1458 e appartenuto alla nobile nota per essere stata l’amante del Re del Regno di Napoli, Alfonso V d’Aragona, la dimora ospitò anche il celebre Antonio De Curtis che vi soggiornò per qualche giorno.

Tra le sale della dimora storica sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato alla “signora dei dolciumi”, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Proprio qui la Befana donerà calze gratis ai ragazzi e ai bambini. Non mancheranno momenti di intrattenimento e animazione adatti a tutte le età.

L’arrivo dell’Epifania sarà preceduto dallo show di Luca Sepe, Gigi Soriani e Gigio Rosa in piazza Vittorio Emanuele III, in programma alle 21 della sera del 5 gennaio. Il 7 gennaio sul palco del Summarte, alle 19:30 arriverà il Tammurranti World Project con un grande spettacolo. Il presepe vivente, programmato per il 5 e 6 gennaio al Borgo Antico del Casamale, invece è stato rimandato a data da destinarsi, a causa di problematiche di natura logistica e previsioni meteo avverse.

“Confermate la serata di oggi, dalle ore 21, in Piazza Vittorio Emanuele III con Luca Sepe, Gigi Soriani e Gigio Rosa e l’arrivo della Befana, domani alle ore 10 al Castello di Lucrezia D’Alagno. Il 7 Gennaio grande spettacolo al Teatro Summarte con A Napul Nascett con i Tamurranti World Project. Ieri almeno 150 persone al LuDoBus al Parco Europa” – ha sottolineato il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.