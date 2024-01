Notte Bianca della Musica rimandata a Napoli, tanti cantanti in piazza: nomi e nuova data

Notte Bianca della Musica al Rione Sanità di Napoli

Rimandata al 20 gennaio 2024 Sanità Tà Tà, la Notte Bianca della Musica al Rione Sanità di Napoli che, causa allerta meteo, non si terrà più la sera dell’Epifania. Si tratta di uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, giunto alla sesta edizione, che offre esibizioni e concerti gratis con alcuni dei cantanti più amati del momento.

Napoli, Notte Bianca della Musica al Rione Sanità: i cantanti

“E’ solo rimandata. Ci scusiamo per l’imprevisto ma causa maltempo Sanità Tà Tà sarà rimandata al 20 gennaio. Vi aggiorneremo quanto prima su tutto” – è la nota diffusa dagli organizzatori subito dopo la pubblicazione dell’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania.

La Notte della Musica, che vede Gianni Simioli e Massimo Jovine alla direzione artistica, animerà il Rione Sanità dalle 19 a mezzanotte con le performance live di tantissimi artisti. Gli immancabili speakers di Radio Marte e alcuni dei cantanti più amati dal pubblico si alterneranno sul grande palco regalando risate, divertimento e show mozzafiato.

Tra gli ospiti già annunciati: Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Gaetano Gaudiero, Marta Martinez, Gigi Soriani, Davide Scafa, Timo Suarez, Ciro Salatino, Elisa D’Avino, Serena Li Calzi, Gianni Fiorellino, Gnut & Sollo, Rico Femiano, Mixed By Erry, Monica Sarnelli, Luciano Caldore, Marsica, Vesuviano, Napoleone, Veronica Simioli.

E ancora: Ciccio Merolla, Sara Penelope Robin, Amed Key, Mv Killa, Dario Cuomo, Kamaak, Annibale, Gaiè, Bimbi di Fumo, Rayo, Vincenzo Comunale, Plug, Ste, Cecchy, Dipinto, Milena Setola, Giuseppe Madonna, Silvia Uras.

Lo show avrà inizio alle ore 21 in piazza Sanità. Come ogni anno saranno aperti in orario serale anche alcuni dei siti storici più belli della zona come le Catacombe di San Gaudioso e lo Jago Museum nella chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sanità Tà Tà, Notte Bianca della Musica;

Dove: Rione Sanità, Napoli;

Quando: rimandata al 20 gennaio 2024.