Si terrà dal 10 al 13 febbraio 2024 la quarta edizione del Carnevale di Casalnuovo di Napoli, che darà il via al festoso corteo dei carri allegorici tra sfilate in maschera e spettacoli per grandi e piccini. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo, ideato da Giovanni Nappi.

Carnevale a Casalnuovo di Napoli tra carri e personaggi Disney

Dal 2019, l’anno del lancio dell’iniziativa carnevalesca della città di Casalnuovo, la grande festa di Carnevale ha ottenuto grande successo con i suoi carri allegorici poco appariscenti ma carichi di significato. La scorsa edizione, ad esempio, ha messo al centro della scena il tema dell’autismo mentre quest’anno la volontà degli organizzatori è quella di portare su uno dei carri il tema del femminicidio.

Una scelta sentita per affrontare uno dei temi oggi più importanti che mai, soprattutto a seguito della notizia che ha sconvolto il paese intero: la morte della giovane Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente dall’ex compagno che voleva ritornare con lei a tutti i costi.

Su uno dei carri sfileranno palloncini rossi e i simboli della lotta alla violenza sulle donne. Anche i personaggi Disney, che incontreranno i più piccoli per le strade della città, porteranno al petto fiocchi rossi e indosseranno scarpe rosse.

Svelato anche il tema di un altro carro che sfilerà per omaggiare la tradizione per eccellenza di Casalnuovo: la sartoria. Creazioni in cartapesta riprodurranno alcuni degli strumenti tipici del mestiere dei sarti, per sfilare su un carro targato Emanuele Morelli e Filippo Bertolucci, titolari della bottega Carta, colla e fantasia.

Si parte sabato 10 febbraio con la serata inaugurale che darà il via al calendario del Carnival in Casalnuovo che prevede ben 4 appuntamenti. Di seguito il programma:

• Sabato 10 febbraio – sfilata dalle 17.00 alle 21.00 sul CORSO UMBERTO e Zona Centro;

• Domenica 11 febbraio – sfilata dalle 10.00 alle 13.30 su Via Nazionale delle Puglie e Zona Tavernanova;

• Lunedì 12 febbraio – dalle 17.00 alle 20.00 – Veglione di Carnevale per i bambini – con musica e spettacoli di giocoleria al Parco delle Chiocciole Via Paolo Borsellino (Zona Licignano- Via Pigna);

• Martedì 13 febbraio – dalle 11.00 alle 14.00 – festa conclusiva – musica, animazione e spettacoli di giocoleria e premiazione delle maschere più belle al Parco delle Chiocciole Via Paolo Borsellino (Zona Licignano- Via Pigna).