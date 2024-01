Successo a Napoli per la mostra immersiva su Picasso: a ingresso gratis, è stata prorogata

Doveva terminare il 14 gennaio ma visto il grande successo riscosso Pasión Picasso, la mostra immersiva sul celebre pittore spagnolo Pablo Picasso allestita presso l’Archivio di Stato di Napoli, è stata prorogata: sarà visitabile, sempre a ingresso gratis per tutti, fino all’11 marzo 2024.

Napoli, mostra immersiva gratis di Picasso all’Archivio di Stato

“La nostra settimana si apre con una meravigliosa notizia. Visto il successo e la grande affluenza di pubblico, la mostra Pasión Picasso è stata prorogata fino all’11 marzo 2024″ – è l’annuncio apparso pochi giorni fa sui canali social dell’Archivio di Stato di Napoli.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Archivio in sinergia con il Ministero della Cultura, in occasione del 50esimo anniversario della morte dell’artista. Tra le strutture monumentali di piazzetta Grande Archivio, nella cornice del Convento benedettino dei Santi Severino e Sossio, sarà ancora possibile “immergersi” nei quadri di Picasso, vivendo le emozioni di un percorso artistico indimenticabile.

Tra le opere virtuali da ammirare alcuni dei capolavori celeberrimi del genio spagnolo, presenti nei musei più famosi al mondo: Guernica, La Guerra e la Pace, Massacro in Corea e tanti altri. Un viaggio tra fisico e digitale che darà la possibilità ai partecipanti di osservare da vicino documenti d’archivio, articoli di giornale, cartoline, fotografie e lettere autografe di Pablo Picasso.

Tra le varie sezioni si colloca anche un’area di approfondimento realizzata in realtà virtuale da ammirare indossando il visore oculus. Si tratta dell’unica esperienza a pagamento dell’evento che ha un costo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per gli under 18.

Sul sito ufficiale dell’iniziativa è possibile prenotare il proprio ingresso gratuito per visitare la mostra. Basterà selezionare data e fascia oraria di propria preferenza, il numero di persone per poi completare la prenotazione inserendo dati anagrafici e indirizzo e-mail.

La mostra è aperta dal lunedì al sabato nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17:30, il sabato dalle 10 alle 13:30. La domenica è il giorno di chiusura.