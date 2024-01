Pietrarsa, la Giornata dei Bambini 9 e ¾: tornano i laboratori di magia per i più piccoli

Torna la Giornata dei Bambini 9 e ¾ al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. L’evento che prende il nome dal binario immaginario della stazione londinese di King’s Cross, catapulta i più piccoli nel meraviglioso mondo della magia. L’appuntamento è per domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle 9:30, con tantissimi laboratori e attività per i più piccoli.

La Giornata dei Bambini 9 e ¾ al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: il programma e le attività

La Giornata dei Bambini 9 e ¾ al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è stata ideata per accompagnare i visitatori durante l’intera giornata. Tutti i laboratori sono pensati per bambini dai 6 ai 13 anni. Ogni bambino potrà prendere parte ad un massimo di due laboratori.

Le attività e i laboratori inizieranno a partire dalle ore 9:30 per tutta la giornata secondo i turni, indicati dettagliatamente all’interno del programma riportato di seguito.

-PIETRARSART 9 E ¾

10:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00 e 17:00

-IL BOCCINO D’ORO

10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 e 17:30

-PREPARIAMO LE POZIONI MAGICHE DI HOGWARTS

10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30 e 17:30

-A SCUOLA DI MAGIA

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 e 16:30

-COSTRUISCI IL CAPPELLO DEL MAGO

11:00

-LA MAGIA DELLA MUSICA

11:00, 12:00, 13:00 e 13:45 (per bambini dai 2 ai 13 anni)

-COSTRUISCI IL MANTELLO STELLATO

12:00 e 16:00

-COSTRUISCI LA TUA BACCHETTA MAGICA

14:30 e 17:00

Per i più piccoli, dai 2 ai 5 anni, in programma magiche letture animate, secondo gli orari riportati di seguito:

-IL FANTASMA RUMOROSO

11:00, 12:00, 13:00, 15:00 e 16:00

-SONO OMBRE O MOSTRI?

11:30, 12:30, 13:30, 15:30 e 16:30

-LA STREGHETTA DISPETTOSA

11:45, 12:45, 14:30, 15:45 e 17:00

Costo dei biglietti e modalità di prenotazione

L’ingresso è omaggio per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni). Per le attività in programma è richiesta la prenotazione. Per tutte le informazioni e per prenotare si prega di contattare via Whatsapp il numero 3356422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata dei Bambini 9 e ¾

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Quando: Domenica 21 gennaio 2024

A che ora: A partire dalle 9,30

Prezzo: tutte le attività dell’evento sono gratuite per gli under 14

Numero Whatsapp prenotazioni: 3356422368

Maggiori info: sito