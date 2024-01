In Campania apre la Città degli Innamorati: 5 giorni di stand, luci e percorso dell’amore

Si terrà dal 15 al 19 febbraio Saint Valentine in Love, la grande festa che animerà le strade di San Valentino Torio (in provincia di Salerno) in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono della Città e della giornata dedicata agli innamorati, tra luci a tema ed eventi pensati per le coppie.

Festa di San Valentino: luci a tema ed eventi in Campania

La città degli innamorati è pronta ad ospitare anche quest’anno uno degli eventi più attesi dalla popolazione, riempiendosi di luci, colori ed installazioni a tema, proiettando cittadini e visitatori in un vero e proprio percorso magico da condividere con il proprio partner.

Si parte giovedì 15 febbraio, dalle ore 19, con l’inaugurazione ufficiale della kermesse e il taglio del nastro in presenza delle autorità civili, militari e religiose. Tra luci e romantici addobbi avrà poi inizio il consueto percorso tra gli espositori della manifestazione, da corso Umberto I a piazza Amendola. In serata si terrà l’intronizzazione della statua di San Valentino sul cuore gigante predisposto in pizza Amendola, al lato della chiesa parrocchiale.

Per tutta la durata dell’evento non mancheranno stand gastronomici che consentiranno ai presenti di gustare svariate prelibatezze. Tra gruppi musicali, animazioni e balli, le strade e le piazze della città, già vestite a festa, daranno spazio al divertimento. A partire da sabato 17 gennaio in piazza Spera prenderà il via anche la 41esima Sagra della Purpett e Pastenaca, a cura dell’Azione Cattolica Parrocchiale.

“Il giorno 14 febbraio è Mercoledì delle Ceneri, giorno penitenziale e inizio della Quaresima e pertanto non sono previsti festeggiamenti civili. La kermesse inizierà da giovedì 15 febbraio e durerà fino al 19 febbraio 2024” – è l’avviso diffuso sulla pagina social ufficiale dell’evento.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Saint Valentine in Love;

Quando: dal 15 febbraio al 19 febbraio 2024;

Dove: San Valentino Torio, provincia di Salerno;

Maggiori info: pagina Facebook Saint Valentine in Love.