Carnevale di Saviano 2024, 11 enormi carri fiabeschi e tanti eventi: il programma

Torna anche per il 2024 l’attesissimo Carnevale di Saviano, la grande festa che anima il Napoletano per il mese di febbraio, giunta alla sua 44esima edizione che regalerà, anche stavolta, un programma ricco di eventi, sfilate e divertimento. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’area vesuviana e nolana, soprattutto grazie al festoso corteo dei meravigliosi carri allegorici.

Carnevale di Saviano 2024: programma, date e sfilate

Partito nella giornata del 17 gennaio, il Carnevale savianese entra nel vivo dei festeggiamenti sabato 3 febbraio con l’apertura ufficiale dell’evento e lo show Nostalgia ’90 che catapulterà il pubblico di piazza De Nicola indietro nel tempo tra allestimenti, mascotte e canzoni anni ’90. Al Rione Cerreto-Aliperti si terrà una serata folk popolare.

Domenica 4 febbraio i carri allegorici si posizioneranno in mattinata su corso Italia/piazza XI Agosto. La Cantina del Carnevale, per l’occasione, organizzerà iniziative di animazione dedicate ai bambini, consentendo loro di salire anche a bordo del trenino che li condurrà per le strade del paese. Nel pomeriggio saranno presentate le coreografie dei comitati e in serata si terrà Carnevale sotto le stelle a cura dei dj e vocalist savianesi.

Si susseguiranno poi serate folk in vari punti del territorio comunale. Sabato 10 febbraio i più piccoli potranno prendere parte alle feste in maschera che si svolgeranno in diversi oratori: San Michele Arcangelo in piazza Vittoria, Parrocchia Immacolata in Corso Garibaldi, Parrocchia San Giovanni Battista in Sirico, Parrocchia Sant’Erasmo.

Domenica 11 febbraio spazio alla prima sfilata del 2024 con l’esibizione degli 11 carri allegorici accompagnati dai gruppi mascherati. La seconda gran sfilata avrà luogo il 13 febbraio, giornata del cosiddetto Martedì Grasso. Entrambe saranno trasmesse in diretta sul sito Arcimasaniello. Il 10 marzo sarà poi assegnata la 25esima Coppa Carnevale Città di Saviano.

