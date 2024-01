Napoli invasa da enormi aragoste, torna l’innovativa mostra: dove vederle e quando

Dopo l’enorme successo di The Lobster Empire in Largo San Martino, l’arte di Philip Colbert inonda ancora una volta la città di Napoli ricreando tra gli spazi del celebre Museo Archeologico Nazionale (MANN) una vera e propria “casa delle aragoste”: dal 26 gennaio fino all’1 aprile 2024 sarà, infatti, visitabile la mostra House of the Lobster.

Al MANN di Napoli la Casa delle Aragoste di Colbert

L’artista britannico Philip Colbert, già noto a Napoli per l’installazione di enormi sculture di aragoste della scorsa estate, torna in città con un nuovo progetto site specific per il MANN. Un nuovo percorso d’arte contemporanea annunciato sui canali social del sito e dell’artista attraverso un divertente video.

Il filmato è incentrato sul viaggio di una aragosta, con l’armatura da guerriero, che si mette alla guida di un auto e parte dirigendosi verso Napoli, attraversando la costiera e le rovine di Pompei, dominate dal maestoso Vesuvio. Giunge, poi, in piazza del Plebiscito e continua il suo viaggio fino al Museo che sfoggia l’insegna della mostra.

Proprio all’interno del meraviglioso museo partenopeo l’artista darà vita ad un vero e proprio regno di aragoste, con esemplari di grandi dimensioni, colorati e divertenti come nel suo stile. Già all’ingresso del sito sarà possibile trovare diverse opere che, pur riecheggiando il mondo dei cartoon, non rinunciano a svelare i propri riferimenti dotti: ecco, dunque, le grandi tele in cui la lotta tra le aragoste sembra una rielaborazione postmoderna della battaglia di Isso, i quadri che riprendono i mosaici pompeiani con polpo e aragosta, le sculture marmoree con riferimenti al mito di Perseo testimoniato in vari affreschi vesuviani. Non mancano anche resine che, in forme e colori, ricordano le ceramiche greche e magnogreche.

“L’arte contemporanea al Museo Archeologico Nazionale con un percorso che coinvolgerà non soltanto i più piccoli visitatori e le loro famiglie, ma anche gli appassionati di arte classica: le opere di Colbert, infatti, sono un atto d’amore verso le nostre radici culturali, che ci riportano all’antichità” – ha commentato il Direttore Generale dei Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna.

“Ho realizzato un sogno e sono felice di tornare a Napoli in un luogo del mio cuore, come il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La fantasia, che è sempre proiettata verso il futuro, diviene poesia quando incontra il passato: vorrei trasmettere questo messaggio a tutti i visitatori, in particolare ai più giovani” – ha detto l’artista.

Colbert è uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo, un pioniere del metaverso che ha creato un seguito globale per il suo personaggio, nonché alter ego, con l’aspetto di una aragosta che sembra un cartone animato. Colbert attraversa con disinvoltura la pittura dei maestri della storia dell’arte, il digitale, la Pop art, con un gusto satirico e provocatorio che gli è valso la consacrazione nel firmamento dell’arte internazionale come “figlioccio di Andy Warhol”.