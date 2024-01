Gran Carnevale Maiorese tra show gratis, fuochi e sfilate di carri vista mare: il programma

Prende il via a Maiori, a partire dal 4 febbraio 2024, il Gran Carnevale Maiorese, uno degli eventi più attesi del periodo, giunto alla sua 50esima edizione, pronta a sorprendere cittadini, visitatori e turisti con un programma ricco di spettacoli, parate e meravigliose sfilate di carri allegorici

Maiori, Gran Carnevale Maiorese 2024: il programma

“Ci siamo! Lo abbiamo creato e visto crescere ed ora lo vogliamo vivere con tutti gli appassionati del Carnevale e non. Tradizione, passione, innovazione, cultura. Abbiamo racchiuso nella nostra programmazione tutti gli ingredienti necessari per un grande evento“ – si legge sui canali social ufficiali del Gran Carnevale Maiorese.

Dal 4 al 18 febbraio si susseguiranno sfilate di carri, feste in maschera e spettacoli ad ingresso gratuito con ospiti d’eccezione. Non mancheranno show di fuochi pirotecnici e momenti di intrattenimento che trasformeranno il centro di Maiori in una vera e propria discoteca a cielo aperto. In programma anche una experience family incentrata su Willy Wonka, con la sua fabbrica del cioccolato, e il mondo di Harry Potter. Si terrà, inoltre, una mostra immersiva sulla storia del Carnevale con un mapping 3D che avvolgerà Palazzo Mezzacapo.

Si parte il 4 febbraio alle 10 sul lungomare Amendola dove verrà inaugurata la mostra sul Gran Carnevale Maiorese. Avrà inizio, poi, il Carnevale dei Bimbi presso Il Palazzo delle Meraviglie, allestito a Palazzo Mezzacapo, con la Fabbrica del Cioccolato e la Willy Wonka Experience. L’accesso, gratuito, è suddiviso su tre turni (10:30/11:30/12:30) e prenotabile sul sito Eventbrite.

La festa dedicata ai più piccoli sarà ripresa l’8 febbraio, dalle 10.30, presso il Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna. La stessa location che il 9 febbraio, alle 21, ospiterà Maurizio Casagrande con il suo show A tu per tre (ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite).

Il 10 febbraio a Palazzo Mezzacapo si svolgerà La Notte dei Presidenti con la premiazione dei presidenti delle 50 edizioni del Gran Carnevale. L’11 febbraio la festa entra nel vivo con la prima sfilata di carri allegorici in mattinata, replicata poi nel primo pomeriggio, accompagnata dai gruppi di parata. Alle 18 è previsto lo show pirotecnico e alle 20 avranno inizio le esibizioni sul palco.

I festosi carri attraverseranno nuovamente le vie della città nella giornata del 13 febbraio, sempre seguiti dai gruppi di parata che in serata daranno vita al consueto spettacolo sul palco nell’anfiteatro in zona porto. Il 16 febbraio ad intrattenere gli ospiti sarà Antonella Ruggiero con il suo live Sovenir d’Italia presso il Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna (sempre ingresso gratis su prenotazione tramite Eventbrite).

Il 17 febbraio spazio al divertimento con Nostalgia 90, lo show anni Novanta più famoso e importante d’Italia che trasformerà l’area porto in una vera e propria pista da ballo. Gran finale il 18 febbraio tra sfilate, esibizioni e spettacolo pirotecnico.