Cosa fare nel weekend: Pietrarsa a 2 euro, sagra del friariello e eventi di Carnevale

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 26, 27 e 28 gennaio 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Open Day al Museo di Pietrarsa. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa non smette di stupire ed è pronto ad accogliere i visitatori per un imperdibile Open Day che si terrà nella giornata del 28 gennaio: per l’occasione tutti avranno la possibilità di perdersi tra le meraviglie del celebre sito usufruendo di una tariffa speciale di soli 2 euro.

The House of Lobster. Inaugurata al MANN l’innovativa mostra di Philip Colbert, l’artista che già la scorsa estate aveva collocato enormi aragoste in largo San Martino, riscuotendo grande successo. Stavolta ha ricreato una vera e propria “casa delle aragoste” all’interno degli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Sagra del Friariello. Dopo il successo dello scorso anno, dal 26 al 28 gennaio a Volla, in provincia di Napoli, presso la tensostruttura di via Carducci torna la Sagra del Friariello, giunta alla sua seconda edizione. Si tratta di uno degli eventi dedicati al celebre ortaggio partenopeo, organizzato dall’associazione Amip e dalla Pasticceria Bella Napoli con il patrocinio del Comune di Volla. L’ingresso è gratis.

Carnevale di Palma Campania. Un mese di festa per il Carnevale di Palma Campania dove fino al 26 gennaio sarà possibile visitare il Villaggio delle Quadriglie, presso l’area parcheggio adiacente il Parco delle Nuvole, in località Gorga. Domenica 28 gennaio, invece, si terrà il tradizionale Ratto del Gagliardetto.

Carnevale di Sarno. Parte ufficialmente il 28 gennaio 2024 il Gran Carnevale Sarnese 2024 con il taglio del nastro, alle ore 10 presso il mercatino rionale, seguito dalla partenza dei carri accompagnati dai figuranti. Alle 18 si terrà, invece, la presentazione del Carnevale nelle frazioni (Lavorate, Episcopio, Foce).

Mostra immersiva gratis su Picasso. Doveva terminare il 14 gennaio ma visto il grande successo riscosso Pasión Picasso, la mostra immersiva sul celebre pittore spagnolo Pablo Picasso allestita presso l’Archivio di Stato di Napoli, è stata prorogata: sarà visitabile, sempre a ingresso gratis per tutti, fino all’11 marzo 2024.

Caserta Bridal Couture. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 gennaio 2024 all’A1 Expò di San Marco Evangelista si terrà il Caserta Bridal Couture, la fiera dedicata ai futuri sposi alle prese con i preparativi del matrimonio, agli amanti del wedding e delle cerimonie. Nella giornata inaugurale si terrà il concerto di Ivan Granatino. L’ingresso è sempre gratis.

Balloon Museum. Continua la magia del museo dedicato all’arte gonfiabile, installato tra gli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli, che sarà visitabile fino al 24 febbraio 2024.