“Alla Corte di Pulcinella”: Carnevale in maschera al Museo di Pietrarsa

Sono sempre numerosi e divertenti gli eventi organizzati al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che, in vista del carnevale, si prepara ad accogliere i visitatori con uno spettacolo per grandi e piccini: Alla Corte di Pulcinella.

“Alla Corte di Pulcinella”: Carnevale al Museo di Pietrarsa

Al Museo di Pietrarsa, domenica 4 febbraio, è in programma una rappresentazione teatrale per tutta la famiglia dal titolo “Alla Corte di Pulcinella”. Si tratta di una vera e propria esperienza interattiva, musicale e in costume, che farà vivere ai partecipanti tutto il fascino del teatro in compagnia delle più famose maschere del Carnevale.

Prima della rappresentazione, i più piccoli potranno prendere parte al laboratorio “Sbirciando dietro le quinte”, per scoprire quello che accade prima di andare in scena, le varie fasi di preparazione prima di uno spettacolo, ed esprimere tutta la creatività di cui sono capaci. L’attività è dedicata ai bambini dai tre ai dieci anni, e si terrà a partire dalle ore 10:30.

Tale occasione sarà ovviamente l’opportunità di ammirare il sito museale, che fa parte della storia di Napoli e d’Italia: il Real Opificio di Pietrarsa, infatti, è stato la prima fabbrica di locomotive della penisola italiana, che re Ferdinando II di Borbone volle destinare alla costruzione di locomotive e carrozze che avrebbero poi circolato sulla prima linea ferroviaria d’Italia, la strada ferrata tra Napoli e Portici.

RIEPILOGO INFO

Cosa: “Alla Corte di Pulcinella”, spettacolo di Carnevale

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Quando: domenica 4 febbraio 2024 dalle ore 10:30

Info: 379 237 7322 – info@mens-lab.it