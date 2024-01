Eurochocolate arriva in Campania: la festa internazionale del ciocciolato a ingresso gratis

L’Eurochocolate, tra le più prestigiose manifestazioni dedicate al cioccolato, approda in Campania facendo tappa ad Avellino dal 9 al 14 febbraio 2024: la Fiera Internazionale del Cioccolato darà il via al Lovellino, la grande festa a ingresso gratis che riserverà un programma ricco di prelibatezze ed eventi per grandi e piccini.

Eurochocolate in Campania: festa del cioccolato ad Avellino

“Dal 9 al 14 febbraio prossimi, Avellino si trasformerà nella Porta del Sud del cioccolato con Eurochocolate Lovellino. Un evento di caratura internazionale che si svolgerà per le vie del centro, in alcuni luoghi più importanti e accoglienti della città” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Avellino.

Si susseguiranno 6 giorni di laboratori e show, con stand ricchi di prelibatezze e oltre 100 tonnellate di cioccolato. Saranno circa 60 le aziende che prenderanno parte alla kermesse deliziando gli amanti del dolce tra le eccellenze della pasticceria e cioccolateria sia locale che non.

L’Eurochocolate inonderà il centro avellinese di sapori e divertimento partendo dalla Villa Comunale al Corso Vittorio Emanuele II, dove si terrà il Chocolate Show. In piazza della Libertà, invece, è atteso il Chocolab, il percorso TreeToBar e la Fabbrica del Cioccolato. All’interno dell’ex Cinema Eliseo andrà in scena il Choco Circus.

Non mancherà lo spettacolo itinerante della Choco Parade con trampolieri, danzatori aerei e scopritori di dolcezze che coinvolgeranno il pubblico invitandolo a ripercorrere l’affascinante storia del cacao con una esclusiva parata. Protagonista indiscusso dell’evento sarà comunque il cioccolato in tutte le sue forme, varianti e gusti.

L’Eurochocolate Avellino è accessibile liberamente dal 9 al 14 febbraio secondo il seguente calendario: venerdì 9, lunedì 12 e martedì 13 dalle 11 alle 22; domenica 11 e mercoledì 14 dalle 10 alle 22; sabato 10 dalle 10 alle 23.

