A Napoli la grande festa tra mandolini, posteggia e caffè gratis per tutti: quando e dove

Sabato 3 febbraio, in Piazzetta del Grande Archivio a Napoli, dalle ore 11 partirà l’evento Un caffè col mandolino, la grande festa per chiudere ini bellezza l’esposizione del Grande Presepio dell’Arte dei Pizzaiuoli con un concerto gratis che si terrà presso la chiesa Stella Maris e caffè offerto a tutti i partecipanti.

Come da tradizione, con la Candelora si chiude il ciclo dell’Avvento e si smantellano i presepi che sono stati allestiti nelle case dei napoletani per il periodo natalizio. È sulla scia di questa ricorrenza che anche le associazioni I Sedili di Napoli ETS e APN – Associazione Pizzaiuoli Napoletani annunciano il termine della mostra del Grande Presepio dell’Arte dei Pizzaiuoli allestito all’interno della chiesa neogotica Santa Maria Stella Maris, in Piazzetta del Grande Archivio.

“L’esposizione è stata un successo di pubblico, forse pure inaspettato per l’affluenza continua e costante in Piazzetta del Grande Archivio, in questo lungo periodo natalizio che ha visto migliaia di persone, turisti ma anche tantissimi cittadini partenopei incuriositi dalla novità del presepio rivestito in pasta per pizze ma anche dall’apertura di straordinaria chiesa chiusa ormai da quasi un secolo” – ha dichiarato Giuseppe Serroni, presidente de I Sedili di Napoli ETS.

“Giunti al termine di questa eccezionale mostra il bilancio è più che positivo. Migliaia i visitatori che hanno potuto ammirare questo bellissimo presepio pensato e realizzato con gli amici de I Sedili di Napoli e che hanno quindi potuto apprezzare meglio anche la storia della pizza” – ha continuato Sergio Miccù, presidente della APN.

La mostra presepiale sarà ufficialmente chiusa con un evento d’eccezione, in programma sabato 2 febbraio dalle ore 11. A partire dalla mattinata, infatti, i talentuosi musicisti dell’Arte della Posteggia, offriranno un concerto con partecipazione gratuita per il pubblico, esibendosi all’interno della chiesa Stella Maris.

Arte presepiale, pizza, mandolino e canzone napoletana si intrecciano divenendo espressioni genuine di una civiltà millenaria, dando risalto alla Napoli più bella e vera nel mondo. Un inno alla napoletanità che si concluderà alla maniera partenopea con un buon caffè offerto a tutti i presenti. Anche l’ingresso al concerto è libero per tutti.