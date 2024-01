Domenica musei gratis per tutti: l’elenco delle meraviglie da vedere in Campania

Domenica 4 febbraio torna la Domenica al Museo con il secondo appuntamento del 2024 che, ancora una volta, consentirà l’ingresso gratis in tutti i musei e parchi archeologici statali, con tante meraviglie da ammirare anche a Napoli e in Campania.

Musei gratis domenica 4 febbraio 2024: i siti a Napoli e in Campania

L’iniziativa, introdotta dal Ministero della Cultura, che si ripete ogni prima domenica del mese, garantisce l’accesso libero nei principali musei di proprietà statale, affermandosi tra gli eventi culturali più attesi dai cittadini e dai turisti. L’elenco completo dei siti visitabili gratuitamente in Italia in occasione della Domenica al Museo è consultabile sul sito ufficiale del Ministero della Cultura. Di seguito i musei e parchi archeologici visitabili in Campania, da Napoli a Caserta passando per Avellino, Benevento e Salerno.

Musei gratis a Napoli il 4 febbraio 2024

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Napoli ( NA )

Certosa di San Giacomo

Capri ( NA )

Certosa e Museo di San Martino

Napoli ( NA )

Crypta Neapolitana

Napoli ( NA )

Grotta Azzurra

Anacapri ( NA )

Museo archeologico nazionale di Napoli

Napoli ( NA )

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet”

Piano di Sorrento ( NA )

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Napoli ( NA )

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle carrozze

Napoli ( NA )

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli ( NA )

Museo storico archeologico e Area archeologica di San Paolo Belsito

Nola ( NA )

Palazzo Reale di Napoli

Napoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli

Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Grotta di Cocceio

Napoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia

Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma

Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica

Ercolano ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale

Boscoreale ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei

Pompei ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna)

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco)

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis

Torre Annunziata ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina

Boscoreale ( NA )

Parco e Tomba di Virgilio

Napoli ( NA )

Villa Damecuta

Anacapri ( NA )

Musei gratis a Caserta il 4 febbraio 2024

Anfiteatro campano

Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca

Sessa Aurunca ( CE )

Museo archeologico dell’Agro atellano

Succivo ( CE )

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo

Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Museo archeologico di Calatia

Maddaloni ( CE )

Museo archeologico di Teanum Sidicinum

Teano ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae

Alife ( CE )

Reggia di Caserta – Palazzo Reale

Caserta ( CE )

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese

Caserta ( CE )

Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca

Sessa Aurunca ( CE )

Musei gratis a Avellino il 4 febbraio 2024

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore

Casalbore ( AV )

Area archeologica di Conza

Conza della Campania ( AV )

Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino

Ariano Irpino ( AV )

Musei gratis a Benevento il 4 febbraio 2024

Area archeologica del Teatro romano di Benevento

Benevento ( BN )

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino

Montesarchio ( BN )

Musei gratis a Salerno il 4 febbraio 2024

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana

Minori ( SA )

Certosa di San Lorenzo

Padula ( SA )

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno

Eboli ( SA )

Museo archeologico di Sala Consilina

Sala Consilina ( SA )

Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino

Buccino ( SA )

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Sarno ( SA )

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano

Pontecagnano Faiano ( SA )

Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Paestum

Capaccio Paestum ( SA )

Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia

Ascea ( SA )

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale

Capaccio Paestum ( SA )

Parco archeologico urbano dell’antica Volcei

Buccino ( SA )

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia

Pontecagnano Faiano ( SA )

Teatro ellenistico-romano di Sarno

Sarno ( SA ).