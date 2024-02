Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa parte il primo dei cinque incontri, chiamati i Cinque Passi, finalizzati alla riscoperta del proprio potenziale e benessere personale: l’appuntamento inaugurale della rassegna, intitolato Il Mandala: Specchio dell’anima, si terrà nella serata di venerdì 9 febbraio 2024 dalle 18:30 alle 21:00.

Al Museo di Pietrarsa con Il Mandala: Specchio dell’anima

I Cinque Passi, ovvero gli incontri della durata di 2 ore e 30 minuti che avranno luogo all’interno del sito museale, permetteranno ai partecipanti di lavorare sulla propria autostima, sulle paure e le ansie più nascoste ma anche sulla creatività personale, la saggezza, la voglia di scoprirsi, di cambiare, di coltivare un atteggiamento positivo.

Lo Specchio dell’anima è il tema del primo incontro in programma per il 9 febbraio dalle 18:30 alle 21:00. Le lezioni saranno condotte da Luisa Palumbo, Counselor Professionista Formatore che ha maturato una lunga esperienza attraverso numerosi corsi di perfezionamento. Nella sua professione integra vari approcci ed utilizza tecniche di coping per la crescita personale e la consapevolezza delle proprie dinamiche relazionali ed interpersonali.

Il Mandala rivestirà un ruolo centrale nel corso del primo appuntamento: luogo dell’incontro con le nostre parti più profonde, specchio dell’anima che ci aiuta a esplorare noi stessi, a sviluppare più empatia, benessere, emozioni positive e indagare sul senso profondo dell’esistenza.

Per partecipare agli incontri in programma è necessaria la prenotazione. La quota di partecipazione è di 30 euro per ciascun appuntamento e comprende anche un momento di convivialità con tisane, tè, biscotti e dolcetti vegani da poter degustare. Per tutte le informazioni sulle varie giornate e prenotarsi è possibile contattare al numero 3356422368 via Whatsapp.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Il Mandala: Specchio dell’Anima;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: venerdì 9 febbraio dalle 18:30 alle 21:00.