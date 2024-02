A Napoli arriva il Villaggio Panini: 2 giorni tra fumetti, figurine, Topolino e calciatori

Torna a Napoli il Panini Tour, il grande villaggio dedicato al mondo delle figurine e dei fumetti, tra calciatori e Topolino, che sarà allestito al centro della Rotonda Diaz il 17 e 18 febbraio 2024. Si tratta di uno degli eventi più attesi dai collezionisti che ha già riscosso grande successo nella sua ultima edizione partenopea.

A Napoli c’è Panini Tour: il grande villaggio di fumetti e figurine

L’enorme villaggio itinerante è pronto a raggiungere le più belle piazze d’Italia riservando sorprese, gadget e tante novità per gli appassionati del mondo Panini che avranno non solo l’opportunità di confrontarsi ma anche di divertirsi cimentandosi in attività, giochi e iniziative tutte da scoprire.

Gli amanti del calcio, ad esempio, potranno sfidarsi nel Figuquiz dimostrando di conoscere tutti i dati, le notizie, i segreti dei calciatori e dei campionati. Coloro che hanno completato l’album 2023/2024 della collezione calciatori riceveranno anche il certificato ufficiale “Album Completato” e avranno diritto di accedere all’area riservata del Village per vivere un’esperienza esclusiva di celebrazione.

Il Panini Village sarà anche il luogo ideale per scambiare le proprie figurine e completare, così, il proprio album con i pezzi mancanti. Non mancheranno giochi a tema come il Figurdribbling che tra un tiro in porta e uno scambio di figurine metterà alla prova le abilità e la fortuna dei partecipanti.

Vasta la sezione dedicata a Topolino e Paperino che riserverà ancora giochi a tema ma anche imperdibili laboratori: i più piccoli potranno imparare a disegnare come veri artisti Disney e, alla fine di ogni sessione, incontreranno i disegnatori ufficiali disposti a firmare le loro copie. Blanco Pisapia, autore Disney originario dell’Irpinia, prenderà parte all’evento. Al Panini Road Store, inoltre, sarà possibile acquistare tantissime pubblicazioni esclusive e in anteprima.

Il Panini Village sarà aperto dalle 10 alle 19. Le sfide ai giochi Figuquiz e Figurdribbling saranno riservate ai collezionisti minori di 18 anni e si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I laboratori di Topolino-fumetto avranno inizio alle 10:40 e alle 15:15 (si consiglia di arrivare almeno mezz’ora prima per le iscrizioni).