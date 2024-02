Torna il Carnevale di Capua, tra i più importanti d’Italia: carri, spettacoli, fuochi e concerti

Dall’8 febbraio 2024 torna il Carnevale di Capua, nel Casertano, tra i più antichi e famosi della Campania e di tutta Italia. Si tratta di uno degli eventi più attesi dalla popolazione che, in occasione della 137esima edizione, darà il via ad un programma ricco di spettacoli e sfilate lungo le strade cittadine.

Carnevale di Capua 2024 tra sfilate e spettacoli: il programma

Il Carnevale di Capua rappresenta una delle feste più importanti a livello nazionale e anche tra le più antiche: affonda le sue radici nel lontano 1886 e ancora oggi segue fedelmente un cerimoniale rigoroso che parte con la consegna delle chiavi della città dalle mani del sindaco a quella del re del Carnevale.

A ricoprire il ruolo di re e regina del Carnevale, protagonisti della rassegna insieme alla loro corte, sono stati spesso personaggi teatrali di rilievo. Altri elementi fondanti della tradizione carnevalesca casertana sono il gran ballo in maschera, il corteo mascherato e la sfilata dei carri allegorici.

Quest’anno la grande festa parte l’8 febbraio con il raduno delle maschere e dei carri in piazzale Margherita Troili per accogliere l’arrivo di Re Carnevale, interpretato da Jury Monaco, e della Regina, interpretata da Yuliya Mayarchuk. Il corteo carnevalesco, dalle 16 in poi, attraverserà le principali strade della città.

Dopo la cerimonia della consegna delle chiavi avrà inizio lo spettacolo di magia con Mr. Saghibù in Largo Porta Napoli. In piazza dei Giudici dopo uno show comico si attende l’arrivo dell’ospite d’onore, Tony Tammaro, che alle 19:30 darà inizio al suo Carnevale dei Tamarri. Dj set e musica live chiuderanno la serata.

Il 10 febbraio spazio alla musica con il live di Federico di Napoli in piazza dei Giudici alle 20:30 e il Gran Veglione di Carnevale al Teatro Ricciardi con l’orchestra spettacolo diretta dal maestro Antonio Fierro, il dj set con Valerio Merola, Davide Pascarella e Guido Abruzzese. Alle 22 piazza dei Giudici si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con il dj Immaturo.

L’11 febbraio il Carnevale di Capua si aprirà con le visite guidate al Museo Campano di Capua ed altri monumenti. Nel pomeriggio si ripeterà il corteo carnevalesco con la sfilata dei carri allegorici che precederà una serata da trascorrere all’insegna del divertimento e della musica. Alle 18:30 si esibirà la Akiller’s Band in Largo Porta Napoli che dalle 20:30 ospiterà il dj set mentre in piazza dei Giudici alle 19 sarà la volta della Tsunami Band e alle 21 dello show Voglio Tornare negli Anni ’90.

Gran finale il 13 febbraio con una nuova parata per le vie cittadine, musica live con Gabriele Esposito, dj set di Vito Ciminale, gran ballo in maschera con Gianluigi Lembo e Anemaecore Band. Alle 23 il momento più atteso: le allegre congreghe daranno vita al solenne funerale di Re Carnevale fino a Porta Napoli per l’incendio del catafalco e lo spettacolo di fuochi pirotecnici nei fossati della cintura bastionata.