Carnevale con carri, spettacoli e premi per le maschere più belle: 5 giorni di festa per tutti

Dal 4 febbraio 2024 prende il via il Carnevale Maddalonese, la grande festa organizzata dall’APS Carnevale Maddalonese con il Comune di Maddaloni (Caserta) che in occasione della IX edizione torna con un programma ricco di spettacoli e carri allegorici. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo, frutto del lavoro corale di enti, associazioni, scuole, sponsor e cittadini.

Carnevale di Maddaloni 2024 tra carri e spettacoli: programma

Inserito già da anni nei calendari d’Italia, il Carnevale Maddalonese gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, della provincia di Caserta e della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore D’Angelo. Il programma si articola su ben cinque giornate, a partire da domenica 4 febbraio, con una giornata interamente dedicata ai bambini nella villa comunale Imposimato di via Libertà.

La novità di quest’anno sarà la premiazione della vetrina e della maschera più originale: per partecipare basterà inviare la foto della vetrina addobbata con il nome del negozio e/o della maschera, corredata di nome e cognome, alla pagina Facebook Aps Carnevale Maddalonese. Tutti gli scatti saranno pubblicati e la giuria popolare, a colpi di like, decreterà il vincitore.

La festa proseguirà l’8 febbraio con la sfilata per le strade cittadine di un carro allegorico con al seguito un gruppo folkloristico. Sabato 10 febbraio tra sfilate di carri, esibizioni musicali e di danza, alle 19:30, direttamente da Made in Sud, si esibirà il gruppo delle Sex and the Sud. Domenica 11 febbraio ospiti d’eccezione saranno i Los Locos.

Gran finale martedì 13 febbraio con i carri nuovamente in scena, l’intrattenimento musicale di Gianluca Manzieri e lo spettacolo del trio I Ditelo Voi. I festeggiamenti si concluderanno con l’estrazione dei premi della lotteria, i cui biglietti saranno acquistabili durante il Carnevale, la premiazione della vetrina e della maschera migliori e il funerale del Carnevale. L’evento sarà presentato dalla giornalista Lucia Grimaldi.