Meraviglia a Napoli, Carnevale al Palazzo Reale: tra re, regine e gran ballo in maschera

Parte oggi, con i primi appuntamenti riservati alle scuole, il tradizionale appuntamento del Ballo a Corte al Palazzo Reale di Napoli che, in occasione del Carnevale, sarà aperto anche ai cittadini da sabato 10 a martedì 13 febbraio 2024. Si tratta di una visita spettacolo ideata e realizzata da Le Nuvole con Casa del Contemporaneo e la Direzione di Palazzo Reale.

Carnevale al Palazzo Reale di Napoli con il Ballo a Corte

Famiglie e bambini (a partire dai 3 anni) saranno guidati dagli storici dell’arte alla scoperta dell’Appartamento di Etichetta, attraversando le meraviglie del sito e incontrando, lungo il percorso, il Re Ferdinando di Borbone, intento a mangiare il suo consueto babà, pronto per cimentarsi in una nuova battuta di caccia.

“Ad accogliere gli ospiti ci sarò io, il Re Nasone – dichiara l’interprete Gaetano Nocerino di Casa del Contemporaneo – Sto preparando un perfetto piano di fuga dai noiosi obblighi di corte ma per riuscirci ho bisogno dell’aiuto dei bambini o sarò costretto ad accontentare la mia regina e ballare sulle note del minuetto”.

Proseguendo la passeggiate verso le sale di rappresentanza, i partecipanti incontreranno la regina Maria Carolina, ancora alle prese con la toeletta. Rosanna Gigliotti (sempre di Casa del Contemporaneo), che interpreterà la sovrana, anticipa: “Agli spettatori sarà offerta un’insolita immersione nella vita di corte. Nelle sale affrescate ed arricchite di sontuosi arredi, i bambini e le loro famiglie ma anche tutti gli adulti partecipanti avranno occasione di assistere ad una vera e propria lezione di etichetta, dall’inchino alla riverenza, per arrivare preparati di tutto punto al gran ballo nel Salone d’Ercole“.

Il Ballo di Corte si terrà sabato 10, lunedì 12 e martedì 13 febbraio alle 15 e alle 17 mentre domenica 11 febbraio alle ore 10, 12, 15 e 17. L’organizzazione e la realizzazione sono rese possibili grazie alla preziosa collaborazione della Direzione di Palazzo Reale. La messa in scena è di Fabio Cocifoglia e la consulenza artistica di Maria Laura Chiacchio e Chiara Ruggiero.

Per il pubblico, soprattutto per i bambini, c’è la possibilità di partecipare in maschera. Il costo per i bambini è di 9 euro mentre per gli adulti ai 9 euro del ballo si aggiunge il costo d’ingresso al Palazzo Reale. Per prenotarsi bisogna inviare una mail all’indirizzo arte@lenuvole.com. Il preacquisto è possibile su Vivaticket.