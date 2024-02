Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa, ingresso omaggio per i più piccoli

Domenica 18 febbraio 2024, dalle ore 9:30, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna la Giornata dei Bambini, l’evento dedicato ai più piccoli con un programma ricco di iniziative ludiche divise per fasce d’età.

Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa: il programma

A partire dalla mattinata di domenica, i bambini avranno la possibilità di arricchire la loro visita tra i padiglioni storici prendendo parte ai tanti laboratori e alle diverse attività in programma. L’ingresso è omaggio per i minori fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto. Per ogni adulto pagante potranno accedere gratuitamente due minori di 14 anni.

Di seguito il programma completo della Giornata dei Bambini:

DIPINGIAMO INSIEME LA CALAMITA CON IL TRENO A VAPORE

Ore 11:00, 12:00, 13:00, 15:00 e 16:30;

Per i bambini dai 6 ai 13 anni.

COSTRUISCI IL SEMAFORO CON IL PASSAGGIO A LIVELLO

Ore 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 e 17:00;

Per i bambini dai 6 ai 13 anni.

VIAGGIO NELLE EMOZIONI

Ore 11:00, 12:00, 13:00 e 13:45;

Per i bambini dai 5 ai 13 anni.

TEATRINO DELLE OMBRE CINESI

Ore 10:30, 12:00, 13:30, 15:30 e 16:30;

Per i bambini dai 6 ai 13 anni.

IN VIAGGIO COL CAPOSTAZIONE

Ore 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 e 17:00

Per i bambini dai 6 ai 13 anni.

PIETRARSARTT: IL COLLAGE DELLE FERROVIE

Ore 11:00 e 15:30;

Per i bambini dai 4 ai 6 anni.

PIETRARSART: L’ARTE DEL FERROVIERE

Ore 12:15 e 17:00;

Per i bambini dai 7 ai 10 anni.

RICAMA E DECORA IL TUO TRENINO

Ore 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 e 16:30;

Per i bambini dai 6 ai 13 anni.

Ogni bambino potrà partecipare ad un massimo di due laboratori.

Per i più piccoli, dai 2 ai 5 anni, sono in programma le divertenti Letture Animate divise in tre diversi appuntamenti:

IL TRENO CANTERINO

Ore 11:00, 12:00, 13:00, 15:00 e 16:00.

UN TRENO SPECIALE

Ore 11:30, 12:30, 13:30, 15:30 e 16:30.

IL BAMBINO E I TRENI

Ore 11:45, 12:45, 14:30, 15:45 e 17:00.

Per maggiori dettagli sulle tariffe è possibile consultare il sito ufficiale del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Per le attività in programma è richiesta la prenotazione. Per ulteriori informazioni e per prenotare è possibile contattare tramite Whatsapp il numero 3356422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata dei Bambini;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: domenica 18 febbraio 2024 dalle ore 9:30;

Info e prenotazioni: Whatsapp 3356422368.