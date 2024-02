Carnevale e San Valentino a Napoli: parata dei personaggi, sfilate e stand di cioccolato

Prosegue fino al 14 febbraio Vomero in Love, uno degli eventi lanciato a Napoli per celebrare San Valentino e Carnevale tra stand di cioccolato, sfilate e spettacoli per tutti.

Vomero in Love: eventi di San Valentino e Carnevale a Napoli

Quest’anno il quartiere Vomero accoglie la prima edizione dell’iniziativa che incrocia gusto, spettacolo e moda, regalando momenti indimenticabili a grandi e piccini. Fino a mercoledì, passeggiando tra gli stand allestiti tra via Luca Giordano e via Scarlatti, sarà possibile degustare le creazioni dei maestri cioccolatieri e ammirare i tanti oggetti di artigianato artistico a tema San Valentino e Carnevale.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile assistere allo spettacolo dei burattini di Mario Ferraiolo e scattare un selfie con la mascotte Cuore. Dalle ore 17, presso lo stand di via Luca Giordano, la designer di gioielli artigianali, Marinella Pepe, darà inizio ai laboratori per la creazione di bijoux e allo stesso tempo sarà attivo il laboratorio Art Attack dove, sotto la guida di esperti, i bambini potranno creare con le loro mani una cornice di San Valentino o un segnalibro di Carnevale.

Martedì 13 febbraio dalle 17 alle 20 si assisterà alla Parata dei Cartoni Animati, a cura della Zebby Animation, con i personaggi più amati dai più piccoli che coinvolgeranno tutti i bambini in maschera. Mercoledì 14 febbraio, dalle 17:50, prenderà il via la Sfilata con Danze Ottocentesche su via Scarlatti e via Luca Giordano.

L’evento è organizzato dalla D2 Eventi con il patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, della V Municipalità presieduta da Clementina Cozzolino e della Cna Campania Nord.