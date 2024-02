La grande festa di Carnevale a Portici: oggi parata in maschera e spettacoli per tutti

Anche Portici nella giornata di oggi, 13 febbraio 2024, celebrerà il Carnevale dando inizio ad una grande festa aperta a tutti tra spettacoli, sfilate in maschera e animazione. A renderlo noto è il sindaco Enzo Cuomo.

Carnevale a Portici, sfilate e festa per tutti

Si parte alle 17:30 di oggi in viale Da Vinci dove, fino alle 20:00, adulti e bambini potranno immergersi nella magia del Carnevale, assistendo a sorprendenti spettacoli e prendendo parte a giochi di animazione. Un pomeriggio di divertimento aperto a tutti, dedicato soprattutto ai più piccoli.

“Via le Maschere. La città di Portici festeggia il Carnevale. In occasione della ricorrenza del Carnevale, martedì 13 febbraio 2024, l’amministrazione comunale di Portici ha organizzato un pomeriggio di animazione, spettacoli e sfilate in maschera al viale Da Vinci. Si inizierà alle 17.30 e si concluderà alle 20″ – ha annunciato il primo cittadino via social.

“A tal proposito sarà istituita l’isola pedonale per tutta la durata dell’evento, questo per consentire non solo una totale fruizione degli spazi ma anche una maggiore sicurezza ai partecipanti. Lo stop al transito in viale Da Vinci partirà quindi dalle 17.30 mentre la sosta di auto e moto sarà vietata dalle 15 alle 20″ – ha concluso.

Carnevale a Portici: il programma

Alle 17:30 avrà inizio la grande festa con le esibizioni degli artisti di strada, gli spettacoli e la parata in maschera. Seguirà l’intrattenimento per bambini con animazione, balli e giochi in postazioni diverse. Alle 19:45 si terrà il saluto della parata e il corteo si scioglierà. Alle 20 l’evento si concluderà.