Festa a San Giorgio per i 71 anni di Massimo Troisi: spettacoli, ospiti e ingresso gratis

San Giorgio a Cremano celebra Massimo Troisi nel giorno del suo 71esimo compleanno con una festa a ingresso gratis tra spettacoli e ospiti d’eccezione. La serata evento, intitolata È nata una stella, si terrà in Fonderia Righetti – Villa Bruno dalle 17:30 di lunedì 19 febbraio 2024.

“Cari concittadini, il 19 febbraio avrebbe compiuto 71 anni il nostro indimenticabile Massimo Troisi e come ogni anno, questo giorno diventa per la nostra città una ricorrenza da celebrare per rendergli omaggio e tenere vivo questo legame indissolubile tra lui e San Giorgio a Cremano” – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno.

La serata sarà condotta da Lello Serao e Susy Amoruso e vedrà alternarsi sul palco l’attrice e cantante Angela De Matteo, l’attore Angelo Orlando e il cabarettista Stefano De Clemente. Non mancheranno esibizioni di giovani artisti di canto, danza e recitazione. Ad allietare gli ospiti le prelibatezze del maestro pasticciere Sabatino Sirica.

“In Fonderia Righetti si svolgerà una serata evento interamente dedicata a Troisi con ospite, tra gli altri, Angelo Orlando, l’attore Premio David di Dontello nel 1992 per il film di Troisi Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Orlando, che attualmente vive a Barcellona, verrà a San Giorgio per raccontare della sua esperienza al fianco di Massimo, come attore e come amico” – ha continuato il primo cittadino.

“Con Angelo Orlando avremo sul palco anche Angela Di Matteo, attrice e cantante sangiorgese, eccellenza nel panorama cinematografico che ha recitato nel 2023 nel film Inganno di Pappi Corsicato, ne Il Giovane Favoloso di Mario Martone e in Fortapasc di Marco Risi, per citarne alcuni. Vi sarà anche Stefano De Clemente, ormai noto cabarettista vincitore del Premio Troisi nel 2019″.

“Più volte, riferendosi alla sua città natale e alla sua vita a San Giorgio, Massimo disse ‘sono nato in una casa con 17 persone. Ecco perché ho questo senso della comunità assai spiccato Ecco perché quando ci sono meno di 15 persone mi colgono violenti attacchi di solitudine’. E noi saremo in tanti a ricordarlo lunedì, con i suoi amici e con tutti coloro che lo amano e desiderano rendergli omaggio e continuare a sorridere con lui e grazie a lui. Per l’occasione sarà possibile visitare Casa Massimo Troisi e Sala Massimino in Villa Bruno” – ha concluso.