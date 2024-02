Murphy’s Law Vico Equense compie dieci anni! Il pub con il panorama più bello del mondo ha deciso di celebrare alla grande lo storico compleanno: dal 23 al 25 febbraio ci sarà una festa epica!

Murphy’s Law Vico Equense compie 10 anni: weekend di festa tra carne alla brace e birra a fiumi

Si partirà venerdì 23, con la musica travolgente dei The Lunatics che riscalderà l’atmosfera. Per rendere il tutto ancora più memorabile, verrà proposto ai clienti un Misto Brace Churrasco edition gustosissimo, accompagnato dalla straordinaria birra Ricomincio da Tripel, nata dalla collaborazione tra lo stesso pub e gli amici del Birrificio Sorrento.

Ma non è tutto: durante la serata inaugurale, ci sarà l’estrazione dell’Apple Watch rimasto in sospeso dal Doppio Natale. Inoltre non mancheranno gadget e tante altre sorprese. Un compleanno che si preannuncia indimenticabile!

Murphy’s Law, il pub con la vista più bella del mondo

Musica dal vivo, vista mozzafiato sul golfo più bello del mondo, birra a fiumi e carne alla brace. Il Murphy’s Law di Vico Equense è questo e tanto altro. La cura dei particolari, i dettagli in legno, il bancone macelleria: entrare in questo pub vuol dire fare un tuffo in una dimensione parallela.

Una vasta scelta di birre artigianali, tagli di carne di primissima qualità, un menù che fa venire l’acquolina in bocca solo a leggerlo. Dalle alette di pollo in salsa Murphy’s cotte al forno, ai tocchetti di Salsiccia Irpina arrostiti, aromatizzati con finocchietto, falanghina del Taburno e peperoncino, accompagnati da maionese artigianale.

Oppure le fritture: le croccanti polpettine di pulled pork cotte a bassa temperatura con cuore di cheddar fuso fritte con croccante panatura ai corn flakes, ad esempio, creano dipendenza.

Brace al metro, fiumi di birra e tanto altro

Il misto brace è il cavallo di battaglia del locale ma non è l’unica opzione a disposizione dei clienti: è vasta infatti la possibilità di scelta tra i panini, tutti estremamente studiati e peculiari a partire dal tipo di pane utilizzato: dal Monaco, il burger dai sapori tutti campani con il famoso Provolone del Monaco DOP della costiera sorrentina, a Jack in Pink, con un pane alla barbabietola di colore rosa che racchiude – tra gli altri ingredienti – un hambuger marinato nel Jack Daniel’s.

Non vuoi mangiare carne alla brace o panino? Nessun problema!

Stanchi della brace o del panino? Nessun problema: da Murphy’s Law è possibile scegliere anche tra piatti vegetariani, come la Winter Salad, un gustoso mix di iceberg, rucola, pomodori Secchi, semi di Papavero e crostini di pane tostato. Oppure come il Vivo e Vegeto: provola di Agerola alla piastra accompagnata da friarielli, peperoni, patate al forno, melenzane sott’olio e pomodori secchi.

E per concludere il pasto, Cheesecake artigianale ai frutti di bosco, cioccolato, caramello o pistacchio. Oppure una Sbriciolata da leccarsi i baffi, con biscotti al cacao sbriciolati, crema al mascarpone e cioccolato. Insomma, da Murphy’s Law c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Da ben 10 anni.

Murphy’s Law Pub Vico Equense



Dove: via Corso Caulino, 77, 80069 Vico Equense (Na)

Telefono: 081 802 8590

Facebook: Murphy’s Law Pub Vico Equense

Prenota il tuo tavolo: https://bit.ly/murphyslaw__pub