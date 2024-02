Il Castello campano diventa un regno delle fiabe: si mangia e si balla con re e principesse

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, nello splendido scenario del Castello ducale di Faicchio, a Benevento, arriva Il Gran Ballo con principi e principesse – The Royal Family Experience, targato Ma dove vivono i cartoni? di Aurora Manuele. Adulti e bambini potrnno vivere un’esperienza immersiva totalizzante, tra principi e principesse, spadaccini e ciambellani, paggi e giullari di corte.

Ballo delle principesse al Castello di Faicchio a Benevento

Il meraviglioso castello normanno si trasformerà in un vero e proprio regno delle fiabe, regalando un percorso mozzafiato tra personaggi e ambientazioni principesche, offrendo ai visitatori la sensazione di fare un viaggio all’indietro nel tempo, fino al Medioevo. Sarà, infatti, riproposta l’atmosfera di corte del XII secolo, quando fu costruito il castello ad opera dei conti Sanframondo.

Un gran ciambellano accoglierà gli ospiti annunciando alcune tra le più magiche principesse del reame che sfileranno davanti agli occhi incantati dei presenti e prenderanno posto alla corte proprio insieme a loro. I visitatori si aggireranno tra le sale del Castello, visitandone le meraviglie, ballando con i personaggi delle fiabe e assistendo allo spettacolo live con musica e canzoni.

Principi e principesse prenderanno per mano i bambini, rendendoli parte attiva della rappresentazione, scatteranno memorabili fotografie con loro e li accompagneranno nel percorso che li renderà veri e propri abitanti di corte. Insieme ai più piccoli, anche gli adulti torneranno fanciulli e trascorreranno qualche ora sognante. Alla fine, tra spade, corone e cavalieri, si terrà la cerimonia di incoronazione reale e dell’investitura dei partecipanti come veri cortigiani.

In più, nella giornata di domenica è in programma anche un “pranzo di corte”. Qui i commensali potranno consumare cibi prelibati insieme a tutti i personaggi, sempre all’interno del fiabesco castello. Una esperienza Royal Family che non sarà facile da dimenticare. L’evento è organizzato da Aurora Daniele con la direzione artistica di Francesco Chiaiese.

“Un evento unico e speciale, un appuntamento che abbiamo ideato e realizzato per offrire sempre nuove esperienze ai piccoli e alle loro famiglie. Tutto questo nel meraviglioso scenario del Castello Ducale di Faicchio che è la location perfetta per questa rappresentazione. Uno delle migliaia di siti straordinari da scoprire di cui è ricca la nostra Regione, con i suoi millenni di storia” – spiegano gli organizzatori. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare al numero Whatsapp ⁨327 254 0679⁩.