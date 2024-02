Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna l’Open Day con ingresso a due euro

Torna l’Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: dopo il successo dello scorso 28 gennaio, con oltre 5mila visitatori, domenica 25 febbraio, dalle 9:30 alle 19:30, il polo museale ripropone la giornata speciale con ingresso al prezzo simbolico di soli due euro.

Si tratta di una opportunità offerta periodicamente dalla Direzione del Museo per consentire di usufruire di un’eccellenza del territorio a un costo irrisorio, accessibile praticamente a chiunque. Scopo principale dell’iniziativa è diffondere la cultura attraverso le bellezze storiche e paesaggistiche che è possibile ammirare in quello che fu luogo simbolo dell’industria meccanica e ferroviaria, sorto per volere di Ferdinando II Borbone, trasformato in uno dei musei ferroviari più importanti d’Europa.

Oggi il visitatore può comprendere, ammirando locomotive, carrozze d’epoca e antichi macchinari esposti, il processo che negli anni ha portato all’evoluzione non solo nel settore dei trasporti, ma anche al progresso tecnologico che ha contribuito allo sviluppo economico-sociale e alla crescita del Paese.

Ma al Museo è possibile abbinare alla visita culturale anche il piacere di una passeggiata tra giardini verdeggianti e godere di un panorama mozzafiato costituito dalla veduta del Golfo di Napoli con lo sfondo di Capri, Ischia e della Penisola Sorrentina con, alle spalle, il Vesuvio.

Chi lo volesse, poi, potrà trovare ristoro con prodotti tipici proposti dall’accogliente Caffè Bayard i cui locali sono decorati con raffinate maioliche dell’artigianato vietrese che richiamano, nello stile, il famoso Chiostro della Basilica di Santa Chiara. Informazioni allo 081 472003, o con mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Open Day al Museo di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli;

Quando: domenica 25 febbraio 2024 dalle 9:30 alle 19:30;

Prezzo: ingresso a 2 euro;

Per maggiori info: 081.472.003 – museopietrarsa@fondazionefs.it.