Mercatini e Fiere di Pasqua a Napoli, quasi 2 mesi di stand a ingresso gratis: dove e date

Tornano a Napoli i mercatini e le fiere di Pasqua 2024 che animeranno le vie del centro partenopeo, da piazza Dante a piazza Mercato, dal 26 marzo fino al 6 maggio 2024: per quasi due mesi, dunque, sarà possibile perdersi tra numerosi stand ricchi delle specialità culinarie del periodo (casatiello, pastiera, cioccolato e tanto altro) e pezzi di artigianato. L’ingresso è gratis.

Mercatini e Fiere di Pasqua 2024 a Napoli: dove e quando

Con la delibera 5 del 20 febbraio, l’amministrazione comunale ha stabilito lo svolgimento degli eventi pasquali che animeranno alcune delle principali piazze della città da martedì 26 marzo a lunedì 6 maggio con i seguenti orari: da domenica a mercoledì dalle 8 alle 22 e da giovedì a sabato dalle 8 a mezzanotte.

Quest’anno gli stand riempiranno le seguenti aree del centro cittadino:

Piazza Dante – su autorizzazione del sindaco;

Via De Cervantes de S.M;

Via A. Diaz/ Largo E. Berlinguer;

Piazza Carità (lato monumento Salvo D’Acquisto);

Piazza Carità (lato Pignasecca);

Cortile della Chiesa di Santa Chiara;

Piazza Mercato – su autorizzazione del sindaco;

Piazza Bovio;

Via G. Cesare Cortese;

Piazzetta Casanova;

Piazzetta Orefici;

Rampe San Marcellino;

Piazza Portanova;

Piazza del Gesù.

Ben 14 postazioni, dunque, in aumento rispetto alle scorse edizioni, dove poter immergersi letteralmente nella tradizione pasquale napoletana. In via straordinaria tali spazi pubblici saranno utilizzati per l’esposizione e la vendita dei prodotti tipici della tradizione artigianale e culturale della città.

Cittadini, visitatori e turisti potranno ammirare una vasta selezione di oggetti della tradizione napoletana, tra prodotti di artigianato e artigianato artistico ma anche oggetti da collezione di produzione partenopea, prodotti di uso quotidiano e articoli per bambini. Ampio spazio all’eccellenza culinaria partenopea con i prodotti alimentari tipi del periodo e non solo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Fiere e Mercatini di Pasqua 2024;

Dove: Napoli, nelle piazze sopra indicate;

Quando: da martedì 26 marzo a lunedì 6 maggio 2024.