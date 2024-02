Domenica ingresso gratis alla Reggia di Caserta, biglietti disponibili: come ottenerli

Su TicketOne sono già disponibili i biglietti gratis per visitare la Reggia di Caserta, senza pagare alcuna somma, nella giornata del 3 marzo 2024, in occasione della Domenica al Museo.

Domenica Reggia di Caserta gratis: i biglietti

Domenica 3 marzo torna l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratis nei musei e nei parchi di proprietà statale. Anche la Reggia di Caserta, dunque, consentirà l’accesso libero agli Appartamenti e al Parco Reale ma è necessario per i visitatori munirsi ugualmente di un biglietto, in modo tale da evitare sovraffollamenti.

Una quota di biglietti gratis sarà distribuita online, l’altra parte invece sarà distribuita in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8:30 del giorno di gratuità e fino a termine della disponibilità. Tutti i visitatori, anche i minori, devono essere muniti del titolo di accesso.

Di seguito gli orari di apertura:

Appartamenti Reali dalle 8:30 alle 19:25 con ultimo accesso alle 18:15;

Cappella Palatina dalle 8:30 alle 18:15 con ultimo accesso alle 18.10;

Parco Reale dalle 8:30 alle 17.00 con ultimo accesso alle 16:00;

Chiusi le Sale Vanvitelli, la mostra Nino Longobardi alla Reggia di Caserta, l’ala ovest del Palazzo Reale con la mostra Visioni, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte.

Non è possibile accedere al complesso vanvitelliano in orario differente da quello riportato sul biglietto. Per scaricare il ticket d’ingresso basta semplicemente collegarsi alla sezione Reggia di Caserta dal sito TicketOne e selezionare la data del 3 marzo per visualizzare le fasce orarie disponibili. Dopo aver individuato quella di proprio gradimento non resta altro che seguire le indicazioni e scaricare il biglietto.