L’8 marzo tutte le donne entrano gratis nei musei: le meraviglie da ammirare a Napoli

Venerdì 8 marzo 2024, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, alcuni musei e parchi archeologici di proprietà statale riserveranno l’ingresso gratis a tutte le donne, in occasione della Giornata a loro dedicata, con visite e percorsi tematici anche a Napoli e in Campania.

8 marzo 2024, musei gratis per le donne: quali a Napoli

Sulla scia del successo della Domenica al Museo, il Ministero della Cultura torna a lanciare un appuntamento interamente dedicato al gentil sesso, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Proprio il prossimo venerdì, infatti, le donne potranno accedere liberamente in alcuni dei musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici più belli d’Italia.

Per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata sono state organizzate diverse iniziative, riportate nella sezione dedicata del sito ufficiale del Ministero della Cultura. In Campania, al momento, ad aderire al progetto con specifiche attività in programma sono i seguenti siti:

Palazzo Reale di Napoli : ingresso gratis per le donne durante gli orari di apertura al pubblico e percorso guidato Storie di donne sulle testimonianze del mondo femminile presenti nelle collezioni museali esposte. La prenotazione obbligatoria si può effettuare sul sito di CoopCulture o in biglietteria.

: ingresso gratis per le donne durante gli orari di apertura al pubblico e percorso guidato Storie di donne sulle testimonianze del mondo femminile presenti nelle collezioni museali esposte. La prenotazione obbligatoria si può effettuare sul sito di CoopCulture o in biglietteria. Certosa di San Martino con visita tematica Storia di Napoli, storia di donne : la partecipazione alla visita è gratuita con il biglietto di ingresso al museo per un massimo di 25 persone, fino a esaurimento posti;

con visita tematica : la partecipazione alla visita è gratuita con il biglietto di ingresso al museo per un massimo di 25 persone, fino a esaurimento posti; Parco Archeologico di Ercolano : ingresso gratis per le donne e possibilità di visitare i cantieri nell’ambito dell’iniziativa Close Up con turni di visita alle 10:30 e alle 12:00 (prenotazioni in biglietteria dalle 8:30 alle 11);

: ingresso gratis per le donne e possibilità di visitare i cantieri nell’ambito dell’iniziativa Close Up con turni di visita alle 10:30 e alle 12:00 (prenotazioni in biglietteria dalle 8:30 alle 11); Museo e Real Bosco di Capodimonte: ingresso gratis per le donne e percorso guidato tematico (al costo di 7 euro) in collaborazione con gli storici dell’arte e Le Nuvole.

L’elenco è in costante aggiornamento. L’ingresso gratis riguarderà comunque tutti i luoghi della cultura di proprietà statale.