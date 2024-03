A Caiazzo una domenica con le eccellenze del mondo wedding e buffet: tutto gratuito

Un evento per i futuri sposi, che nell’occasione potranno conoscere i migliori fornitori per i servizi legati al giorno più bello della propria vita, ma anche una kermesse per le aziende che riceveranno premi e riconoscimenti: tutto questo è SposIn Rosa.

SposIn Rosa, l’evento per gli sposi con cibo e ingresso gratis

Si terrà domenica 10 marzo “SposIn Rosa”, l’evento dedicato alle eccellenze del wedding in Campania. A Tenuta Pegaso, splendida location che sorge a Caiazzo, in provincia di Caserta, si ritroveranno le migliori aziende e professionisti del settore, per un party celebrativo in occasione della quinta edizione del “The Best of Sposincampania”: la competizione social che ogni anno mette in gara tra loro i fornitori di ogni categoria del comparto wedding.

Oltre 50 premi saranno consegnati alle aziende e professionisti che si sono aggiudicati, a suon di click e preferenze della community, l’ambito riconoscimento. Ci saranno anche i premi redazionali, assegnati ai partner maggiormente fedeli al progetto SposIn Campania.

SposIn Rosa è l’occasione giusta per le future coppie di sposi, ma non solo, per conoscere i tanti professionisti del settore e per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Infatti, a Tenuta Pegaso, a partire dalle ore 17 e fino alle 23, si susseguiranno entusiasmanti live show, live corner e ricchi buffet con ingresso gratuito.

A Caiazzo le prime “Matrimoniadi”

L’evento è organizzato da SposIn Campania, rivista specializzata in wedding ed eventi, fondata dai fratelli Zappella. Per celebrare la quinta edizione della kermesse organizzata da SposIn Campania, vi saranno anche le premiazioni delle “Matrimoniadi”.

Ad illustrare il progetto e l’evento è il direttore di SposIn Campania, Massimiliano Zappella, che sottolinea: “Abbiamo voluto festeggiare questo successo che ci accompagna da ben 5 anni ideando un nuovo format di premiazioni che abbiamo denominato “Matrimoniadi” dove a sfidarsi sono stati i vincitori di tutte e 5 le edizioni del “The Best of”.

A scegliere i vincitori sono state sempre le nostre amate coppie di sposi che attraverso il sito www.sposincampania.it hanno potuto esprimere le loro preferenze in ogni categoria. SposIn Rosa sarà, quindi, un’occasione unica per le future coppie e professionisti del settore di incontrarsi ed iniziare a muovere i primi passi per l’organizzazione del grande giorno”.

SposIn Campania, il matrimonio in diretta social

Il magazine ha ideato, inoltre, l’innovativo ed esclusivo servizio del Matrimonio Live Social, l’unico mezzo in real time che celebra l’unione degli sposi e mette in risalto le peculiarità di ogni singola azienda impegnata nell’organizzazione dell’evento. Un servizio che fa da tramite tra le aziende e le future coppie di sposi attraverso diversi canali ufficiali: sito internet, app, magazine e social.

Comunicazione online e marketing territoriale sono i fattori trainanti di SposIn Campania che, attraverso idee innovative e sempre al passo con i tempi, riesce quotidianamente a promuovere le eccellenze campane del settore. Per l’evento di domenica 10 marzo a Caiazzo è obbligatoria la prenotazione con ingresso gratuito sulla piattaforma Eventbrite.