In vista dell’anniversario dei 799 anni della Federico II, l’Università ha organizzato come evento un concerto gratuito a piazza del Gesù. “Buon Compleanno Federico II 1224-2023 Settecentonovantanove anni di saperi” si svolgerà alternando premiazioni e musica, tra i vari ospiti, ci sarà il concerto di Goran Bregovic. Il compositore bosniaco torna dopo sette anni a Napoli, ritornando a suonare per l’evento organizzato dalla Federico II.

Concerto gratuito di Goran Bregovic a Napoli: come partecipare

Il concerto gratuito di Goran Bregovic a piazza del Gesù per il compleanno dell’Università Federico II si terrà il 9 giugno dalle ore 20.30. Sul portale dedicato si legge che l’evento è aperto alla cittadinanza.

Chi è Goran Bregovic

Nato il 22 marzo 1950, il compositore bosniaco spopola in patria tra gli anni settanta e ottanta con il gruppo “Bijelo Dugme”, diventando un punto di riferimento in Jugoslavia. Dopo lo scioglimento della band, il musicista ha continuato la sua carriera da solista, iniziando a comporre le colonne sonore di molti film, sviluppando un ottimo rapporto con Emir Kusturica componendo le sigle di “Il tempo dei gitani” e “Il valzer del pesce freccia” ma soprattutto di “Underground” e “Gatto nero, gatto bianco”. Negli ultimi anni invece è ricordato per aver scritto “Ovo je balkan”, la canzone portata dalla Serbia all’Eurovision Song Contest 2009 e per aver accompagnato con la sua orchestra Samuele Bersani al Festival di Sanremo del 2012.

La Federico II premia gli illustri laureati

Oltre la musica di Goran Bregovic, la giornata di festa sarà aperta da una cerimonia che premierà i quattro laureati illustri. Il primo è Alessandro Preziosi, il noto attore si è laureato in Giurisprudenza nel 1998, ci saranno poi Maurizio De Lucia (capo della procura della Repubblica di Palermo), il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Infine spazio ad Angela Natale, presidente di Boeing Italia e managing director per il Sud Europa. Il 5 giugno invece, l’attesa è per Alberto Angela che riceverà la Laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata.