Riccardo Muti in concerto agli Scavi di Pompei: magnifica suggestione al Teatro Grande

Riccardo Muti dirige un concerto al Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Il maestro napoletano sarà il protagonista del Concerto dell’Amicizia che si terrà nell’area archeologica più celebre al mondo, per uno spettacolo che promette un elevatissimo grado di suggestione oltre che di bellezza.

LEGGI ANCHE – Riccardo Muti: “La vera grande capitale italiana è Napoli”

Riccardo Muti in concerto al Teatro Grande degli Scavi di Pompei

Martedì 11 luglio alle 21.30, il Teatro Grande di Pompei accoglie il concerto diretto da Riccardo Muti con cui quest’anno si corona il viaggio delle Vie dell’Amicizia, il progetto di Ravenna Festival che dal 1997 visita città simbolo della storia antica e contemporanea.

Quello al Teatro Grande dell’antica Pompei è infatti il terzo appuntamento dopo i concerti del 7 e 9 luglio, rispettivamente a Ravenna e Jerash, la “Pompei d’Oriente” in Giordania. Un omaggio alla generosità e allo spirito di fratellanza del popolo giordano, che nell’ultimo decennio ha accolto centinaia di migliaia di profughi. Su tutti e tre i palcoscenici la direzione di Muti unisce l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro Cremona Antiqua a musicisti giordani nel II atto da Orfeo ed Euridice di Gluck con il controtenore Filippo Mineccia, in “Casta diva” dalla Norma di Bellini con il soprano Monica Conesa e nel Canto del destino di Brahms.

Riccardo Muti agli Scavi Archelogici di Pompei: come acquistare i biglietti e i prezzi

RIEPILOGO INFO

Cosa: Concerto diretto da Riccardo Muti al teatro Grande di Pompei

Dove: Scavi Archeologici di Pompei

Quando: martedì 11 luglio alle ore 21.30

Prezzi: biglietti primo settore 90 Euro, secondo settore 42 Euro. Ridotti over 65 e under 30 primo settore 82 Euro, secondo settore 38 Euro

Come acquistare i biglietti: biglietteria Ravenna Festival Tel. 0544 299244 – tickets@ravennafestival.org. Online su www.vivaticket.com. Punto vendita a Pompei Agenzia Paradisi Perduti | Via Parroco Federico 5 – Tel. 081 0203443.