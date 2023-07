Coez e Frah Quintale hanno annunciato un tour di 6 date nei principali palasport italiani nel 2024: saranno in concerto anche al PalaPartenope di Napoli.

Coez e Frah Quintale in concerto al PalaPartenope di Napoli

I due cantautori della scena indie italiana hanno annunciato il calendario del loro tour nei palazzetti, previsto per il 2024. I concerti faranno seguito all’uscita dell’album “Lovebars“, in arrivo a settembre ed anticipato dal singolo Alta marea che è già un successo in radio e sulle piattaforme di streaming.

Un lavoro a quattro mani o, come si usa dire nel gergo musicale, un joint album: Coez, il cui vero nome è Silvano Albanese, nasce a Nocera Inferiore ma è cresciuto a Roma; Frah Quintale, invece, è lo pseudonimo di Francesco Servidei, nato a Brescia nel 1989.I due artisti sono uniti da una grande amicizia ed hanno già avuto in passato reciproche collaborazioni di successo. Una firma di garanzia, anzi due, sulla riuscita di questo nuovo progetto musicale in tandem.

Tour nei palazzetti per Coez e Frah Quintale: tutte le date e la tappa napoletana

La tournée prenderà il via il 13 gennaio 2024 dall’Unipol Arena di Bologna. Seconda tappa, Napoli. Il duo si esibirà al PalaPartenope di Fuorigrotta giovedì 18 gennaio 2024. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di oggi, 13 luglio, sul sito www.vivoconcerti.com. Da martedì 18 luglio, invece, i biglietti saranno fisicamente disponibili anche in tutte le rivendite autorizzate.

La città di Napoli si conferma quindi tra le prime scelte dagli artisti di ogni genere per i loro live, e l’annuncio di Coez e Frah Quintale arricchisce la programmazione musicale prevista nel capoluogo partenopeo per il prossimo anno.

Ecco tutte le date del minitour:

Sabato 13 gennaio 2024, Bologna – Unipol Arena

Giovedì 18 gennaio 2024, Napoli – PalaPartenope

Sabato 20 gennaio 2024, Catania – PalaCatania

Sabato 27 gennaio 2024, Roma – Palazzo dello Sport

Lunedì 29 gennaio 2024, Milano – Mediolanum Forum

Giovedì 1 febbraio 2024, Firenze – Nelson Mandela Forum