Estate a Corte, due mesi di cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli: il programma completo

Torna ai Quartieri Spagnoli la rassegna “Estate a Corte”, due mesi di cinema con proiezioni all’aperto nella Corte dell’Arte di Foqus -Fondazione Quartieri Spagnoli a via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli.

Estate a Corte, il grande cinema ai Quartieri Spagnoli a Napoli

Dal 6 luglio al 3 settembre, tutte le sere ai Quartieri Spagnoli saranno in proiezione i migliori film della stagione appena conclusa. La rassegna offrirà anche un valore aggiunto: tanti saranno, infatti, gli incontri con i protagonisti del grande schermo. “Estate a Corte”, la rassegna di cinema italiano e internazionale curata per Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Gina Annunziata, e con il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

Il Cortile dell’Arte dell’ex monastero dei Quartieri Spagnoli, su cui da dieci anni insistono i progetti di rigenerazione urbana della Fondazione guidata da Rachele Furfaro e Renato Quaglia, continua a proporsi come la grande arena del cinema in città, dopo il trascinante Festival di Cinema spagnolo e latinoamericano da poco concluso. Una programmazione di qualità quella che attende gli appassionati della settima arte nell’accogliente cortile di Foqus, liberato della copertura invernale e dotato di un nuovo impianto di proiezione e di amplificazione.

6 sezioni per oltre 40 pellicole da tutto il mondo: la straordinaria programmazione di Estate a Corte

Le oltre quaranta pellicole in programma sono organizzate in 6 sezioni: “Così Lontano, Così Vicino” sarà una panoramica sulle cinematografie di culture lontane e diverse da quella europea, con film girati in Canada, Corea del Sud, Iran, Argentina, Cina, Filippine, Giappone, e Norvegia. “Cinema europeo oggi”, con la proiezione di opere prodotte in Irlanda, Gran Bretagna e Belgio, e “Francia oggi” dai Maestri d’Oltralpe Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, Dominik Moll e Patrice Leconte.

La sezione “Campania e Dintorni” sarà il cuore dell’intera rassegna: presenterà le migliori produzioni dell’industria cinematografica partenopea e regionale. Un cartellone che prevede opere di registi che da tempo o in esordio stanno segnando lo stile e il successo del nuovo cinema campano: Mario Martone, Pappi Corsicato, Nicola Prosatore, Marco Chiappetta, Alessandro Scippa, Andrea Bifulco, Rafaela Mariniello e i Trettré.

Grande spazio al cinema d’autore italiano contemporaneo con la sezione “È Cinema d’Autore Italiano“, con la proiezione degli ultimi film di Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Andrea Di Stefano, Michele Placido, Giuseppe Fiorello, Gabriele Salvatores, Sydney Sibilia, Ivano De Matteo, Giacomo Abbruzzese, Roberto Andò, Luca Guadagnino, Francesca Archibugi, Gianni Amelio, Felix Van Groeningen, Gianni Di Gregorio ed Emanuele Crialese.

“Family life”, infine, è la sezione destinata a coinvolgere un pubblico generico con opere firmate da Martin McDonagh, Ruben Östlund, David Cronenberg, Steven Spielberg, Dan Kwan, Daniel Scheinert, Todd Field, Darren Aronofsky e Peter Bogdanovich. Film che hanno convinto critica e botteghino, vincitori dei principali premi internazionali, dagli Oscar ai Golden Globe, ai British Academy of Film and Television Arts (Bafta).

“Abbiamo costruito un programma per appassionati di cinema, per giovani, per famiglie – spiega il direttore artistico Pietro Pizzimento – per creare intorno al grande schermo occasioni di socialità e momenti di riflessione, arricchiti dalla partecipazione di molti protagonisti delle pellicole proiettate, pronti a dialogare e a confrontarsi con il pubblico di Foqus. In particolare, intendiamo accendere un faro potente sulla cinematografia campana, parte centrale dell’intero programma, che è accompagnato da incontri ravvicinati, in un’atmosfera informale, tra autori, produttori, attori, amanti della Settima arte, professionisti della filiera cinematografica, esperti del comparto e operatori culturali”.

Incontri con autori, scrittori, registi, ed ancora workshop e presentazioni di libri: tutti gli eventi della rassegna

Non solo film, quindi, ma anche tanti eventi speciali, a cominciare dalla serata inaugurale del 6 luglio con la proiezione del film “Mixed by Erry” di Sidney Sibilia, dove sarà previsto l’incontro con la scrittrice Simona Frasca, autrice dell’omonimo libro da cui la pellicola ha tratto ispirazione, e i fratelli Frattasio, protagonisti della storia raccontata dal regista di origini salernitane. In calendario il 26 luglio “La notte dei cortometraggi d’animazione” a cura di Marino Guarnieri, presidente della sezione italiana dell’Associazione Internazionale Film di Animazione, che proporrà al pubblico di Foqus una straordinaria selezione di cartoon.

Oltre al cinema, anche workshop e presentazioni di libri. Il 21 agosto toccherà a un libro e a un fumetto che indagano gli “effetti collaterali” del terzo scudetto del Napoli sulla città con il saggio collettivo coordinato da Gianfranco Tescione “La città azzurra” e con il fumetto “Ritorno al Vesuvio” scritto da Giulio Gargia e disegnato da Carmine Monteleone. Alla presentazione interverrà, tra gli altri, il critico cinematografico Alberto Castellano. A fine agosto, due giornate saranno interamente dedicate ai cortometraggi di fiction targati Accademia di Belle Arti: una rassegna di quindici corti, storie emozionanti e innovative, frutto della creatività locale, per offrire visibilità ad autori emergenti e talentuosi e a tecnici specializzati della Campania formatisi nelle aule dell’Istituto di alta cultura dell’ex complesso di San Giovan Battista delle Monache.

Tra le novità della nuova edizione della rassegna estiva di cinema, la collaborazione di Foqus con la società Casa Zen, start-up di giovani professionisti, laureati alla Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che si occuperà di tutte le fasi dell’organizzazione della programmazione estiva di Foqus, dalla sigla della rassegna alla presentazione dei film, ai servizi cinematografici.

Un evento che si presta ad essere davvero per tutti, prevedendo anche l’accesso per disabili ed un parcheggio interno per bike e scooter. La Fondazione Foqus aderisce alla promozione del Ministero della Cultura “Cinema Revolution” e quindi si potrà accedere alla proiezione dei film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. Gli altri ingressi costeranno, invece, 5 euro. I biglietti sono acquistabili on-line su Azzurroservice.

Estate a Corte 2023 ai Quartieri Spagnoli di Napoli: il programma completo

Tutte le proiezioni partiranno dalle ore 21.00

LUGLIO

Ciclo: È Cinema d’Autore Italiano

Giovedì 6 luglio – MIXED BY ERRY (Italia, 2023, 110’) di Sydney Sibilia con Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito, Fabrizio Gifuni. 3 Nastri d’Argento 2023 (film commedia), 5 nomination Nastri d’Argento 2023 (sceneggiatura). Commedia

Interverranno durante la serata l’autrice del libro, Simona Frasca e i fratelli Frattasio, protagonisti della storia

Ciclo: È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 7 luglio – IL SIGNORE DELLE FORMICHE (Italia, 2022, 130’) di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio (nomination David di Donatello 2023, nomination Nastri d’Argento 2023), Elio Germano (nomination David di Donatello 2023), Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, Anna Caterina Antonacci, Rita Bosello, Davide Vecchi, Maria Caleffi, Roberto Infurna, Valerio Binasco. 11nomination David di Donatello 2023 (film, regia, sceneggiatura, montaggio), 3 nomination Nastri d’Argento 2023 (film, fotografia). Drammatico

Ciclo: È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 8 luglio – L’OMBRA DI CARAVAGGIO (Italia, 2022, 120’) di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Mario Molinari (I), Vinicio Marchioni, Lolita Chammah, Maurizio Donadoni, Michele Placido, Alessandro Haber, Gianfranco Gallo. 2 David di Donatello 2023, 5 nomination David di Donatello 2023, 3 Nastri d’Argento 2023 (fotografia), 5 nomination Nastri d’Argento 2023 (montaggio). Drammatico

Ciclo: FAMILY LIFE

Domenica 9 luglio – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (USA, 2022, 139’) di Dan Kwan, Daniel Scheinert con Michelle Yeoh (Golden Globe 2023 e Oscar 2023), Stephanie Hsu (nomination Oscar 2023), Ke Huy Quan (Oscar 2023 e Golden Globe 2023), James Hong, Jamie Lee Curtis (Oscar 2023 e nomination Golden Globe 2023, Tallie Medel, Jenny Slate, Harry Shum Jr., Biff Wiff, Sunita Mani, Aaron Lazar. 7 Oscar 2023 (film, regia, sceneggiatura originale, montaggio), 10 nomination Oscar 2023, 2 Golden Globe 2023, 6 nomination Golden Globe 2023 (film brillante, regia, sceneggiatura), Premio BAFTA 2023 (montaggio), 10 nomination Premi BAFTA 2023 (film, regia, sceneggiatura originale). Azione, Avventura, Commedia

Ciclo: Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 10 luglio – TERRA E POLVERE – Yin Ru Chen Yan (Cina, 2022, 133’) di Li Ruijun con Wu Renlin, Hai-Qing, Guangrui Yang, Dengping Zhao, Cailan Wang, Jiangui Zeng, Yunzhi Wu, Zhanhong Ma, Cuilan Wang, Caixia Xu. Drammatico

Ciclo: Campania e Dintorni

Martedì 11 luglio – PERFETTA ILLUSIONE (Italia, 2022, 90’) di Pappi Corsicato con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Ruggero Franceschini. Drammatico

Interverrà durante la serata il regista Pappi Corsicato

Ciclo: Francia oggi

Mercoledì 12 luglio – TORI E LOKITA – Tori et Lokita (Francia, 2022, 80’) di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne con Mbundu Joely, Pablo Schils, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Nadège Ouedraogo, Marc Zinga, Claire Bodson, Baptiste Sornin. Premio del settantacinquesimo anniversario al 75° Festival di Cannes (2022). Drammatico

Ciclo: Campania e Dintorni

Giovedì 13 luglio – LA GIUNTA (Italia, 2022, 78′) di Alessandro Scippa. Documentario

Interverranno durante la serata il regista Alessandro Scippa e la produttrice Antonella Di Nocera

Ciclo: È Cinema d’Autore Italiano

Sabato 15 luglio – LA STRANEZZA (Italia, 2022, 103’) di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra (nomination David di Donatello 2023), Valentino Picone (nomination David di Donatello 2023), Giulia Andò (nomination David di Donatello 2023), Rosario Lisma, Aurora Quattrocchi, Donatella Finocchiaro, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi, Filippo Luna, Tuccio Musumeci, Luigi Lo Cascio, Renato Carpentieri, Paolo Briguglia. 4 David di Donatello 2023 (sceneggiatura, produzione), 14 nomination David di Donatello 2023 (film, regia, fotografia, montaggio), Nastro dell’anno 2023. Commedia

Ciclo: FAMILY LIFE

Domenica 16 luglio – GLI SPIRITI DELL’ISOLA – The Banshees of Inisherin (Irlanda/USA/Gran Bretagna, 2022, 114’) di Martin McDonagh con Colin Farrell (Coppa Volpi – Venezia 2022, Golden Globe 2023 e nomination Oscar 2023), Brendan Gleeson (nomination Golden Globe 2023 e nomination Oscar 2023), Kerry Condon (nomination Golden Globe 2023 e nomination Oscar 2023), Barry Keoghan (nomination Golden Globe 2023 e nomination Oscar 2023), Pat Shortt, Gary Lydon, Sheila Flitton, Bríd Ní Neachtain, Jon Kenny, Aaron Monaghan. Premio per la miglior sceneggiatura alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2022), 3 Golden Globe 2023 (film brillante, sceneggiatura), 7 nomination Golden Globe 2023 (regia), 8 nomination Oscar 2023 (film, regia, sceneggiatura, montaggio), 4 Premi BAFTA 2023 (film britannico, sceneggiatura originale), 9 nomination Premi BAFTA 2023 (film, regia, montaggio). Drammatico

Ciclo: Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 17 luglio – ARGENTINA, 1985 (Argentina/USA, 2022, 140’) di Santiago Mitre con Ricardo Darín, Peter Lanzani, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Alejo García Pintos, Alejandra Flechner, Claudio Da Passano, Héctor Díaz. 1 nomination Oscar 2023 (film internazionale), 1 Golden Globe 2023 (film straniero), 1 nomination Premio BAFTA 2023 (film straniero). Drammatico

Ciclo: Campania e Dintorni

Martedì 18 luglio – CORSA ABUSIVA (Italia, 2022, 93′) di Andrea Bifulco con Gennaro Maresca, Vincenzo Antonucci, Alba Giaquinto, Agostino Chiummariello, Adriana Serrapica. Menzione speciale al RIFF 21 – Rome Independent Film Festival (2022). Drammatico

Interverrà durante la serata il regista Andrea Bifulco

Ciclo: Campania e Dintorni

Mercoledì 19 luglio –SANTA LUCIA (Italia, 2021, 77’) di Marco Chiappetta con Renato Carpentieri, Andrea Renzi, Bianca Maria D’Amato, Edoardo Sorgente, Antonia Marrone, Alfredo Ciruzzi, Giuseppe Festinese, Manuel Carolla, Suami Puglia. Drammatico Interverranno durante la serata il regista Marco Chiappetta e il produttore Angelo Curti

Ciclo: È Cinema d’Autore Italiano

Giovedì 20 luglio – L’ULTIMA NOTTE DI AMORE (Italia, 2023, 120’) di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino (nomination Nastri d’Argento 2023), Linda Caridi (nomination Nastri d’Argento 2023), Antonio Gerardi, Francesco Di Leva (nomination Nastri d’Argento 2023), Martin Francisco Montero Baez, Katia Mironova, Carlo Gallo, Mauro Negri, Fabrizio Rocchi, Camilla Semino Favro. 5 nomination Nastri d’Argento 2023 (regia, montaggio). Thriller

Ciclo: È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 21 luglio – IL COLIBRÌ (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak (nomination Nastri d’Argento 2023), Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotinì Peluso, Nanni Moretti. 4 nomination David di Donatello 2023 (sceneggiatura non originale), 1 Nastro d’Argento 2023, 2 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

Ciclo: FAMILY LIFE

Sabato 22 luglio – TÁR – Tar (USA, 2022, 158’) di Todd Field con Cate Blanchett (Golden Globe 2023, Coppa Volpi – Venezia 2022, nomination Oscar 2023), Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Mark Strong, Sydney Lemmon, Vincent Riotta, Lucie Pohl. 6 nomination Oscar 2023 (film, regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia), 1 Golden Globe 2023, 3 nomination Golden Globe 2023 (film drammatico, sceneggiatura), in concorso alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2022), 1 Premio BAFTA 2023, 5 nomination Premi BAFTA 2023 (film, regia, sceneggiatura originale). Drammatico

Ciclo: FAMILY LIFE

Domenica 23 luglio – THE WHALE (USA, 2022, 117’) di Darren Aronofsky con Brendan Fraser (Oscar 2023 e nomination Golden Globe 2023), Sadie Sink, Hong Chau (nomination Oscar 2023), Ty Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan. 2 Oscar 2023, 3 nomination Oscar 2023, 1 nomination Golden Globe 2023, 4 nomination Premi BAFTA 2023 (sceneggiatura non originale). Drammatico

Ciclo: Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 24 luglio – GLI ORSI NON ESISTONO – Khers Nist (Iran, 2022, 106’) di Jafar Panahi con Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei, Reza Heydari, Mina Kavani, Mina Khosrovani. Premio speciale della giuria alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2022), Drammatico

Ciclo: Campania e Dintorni

Martedì 25 luglio – PIANO PIANO (Italia, 2022, 84’) di Nicola Prosatore con Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi, Antonia Truppo, Giovanni Esposito, Antonio De Matteo, Massimiliano Caiazzo, Lello Arena. 2 nomination Nastri d’Argento 2023 (soggetto). Drammatico

Interverranno durante la serata il regista Nicola Prosatore e l’attrice Antonia Truppo

Ciclo: ANIMAZIONE!

Mercoledì 26 luglio – LA NOTTE DEI CORTOMETRAGGI D’ANIMAZIONE

a cura di Marino Guarnieri, presidente ASIFA Italia (Associazione Internazionale Film di Animazione)

Ciclo: È Cinema d’Autore Italiano

Giovedì 27 luglio – IL SOL DELL’AVVENIRE (Italia, 2023, 95’) di Nanni Moretti con Nanni Moretti, Margherita Buy (nomination Nastri d’Argento 2023), Silvio Orlando, Barbora Bobulova (Nastro d’Argento 2023), Flavio Furno, Mathieu Amalric, Zsolt Anger, Jerzy Stuhr, Teco Celio, Valentina Romani. 1 Nastro d’Argento 2023, 8 nomination Nastri d’Argento 2023 (film, regia, sceneggiatura). Drammatico

Ciclo: FAMILY LIFE

Venerdì 28 luglio – CRIMES OF THE FUTURE (USA, 2022, 147’) di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Lihi Kornowski, Denise Capezza, Yorgos Karamihos. Fantascienza. V.M. 14 anni

Ciclo: FAMILY LIFE

Sabato 29 luglio – TRIANGLE OF SADNESS (Svezia, 2022, 149’) di Ruben Östlund con Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Zlatko Buric (premio EFA 2022), Dolly De Leon (nomination Golden Globe 2023 e nomination BAFTA 2023), Iris Berben, Arvin Kananian. Miglior film al 75° Festival di Cannes (2022), 3 nomination Oscar 2023 (film, regia, sceneggiatura), 2 nomination Golden Globe 2023 (film brillante), 3 nomination Premi BAFTA 2023 (sceneggiatura originale), Nomination David di Donatello 2023, 4 European Film Award 2022 (film europeo, regista europeo, sceneggiatore europeo), nomination Premio César 2023. Satirico

Ciclo: FAMILY LIFE

Domenica 30 luglio – THE FABELMANS (USA, 2022, 151’) di Steven Spielberg con Michelle Williams (nomination Golden Globe 2023 e nomination Oscar 2023), Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch (nomination Oscar 2023), Oakes Fegley, Gabriel Bateman, Nicolas Cantu, Julia Butters, Sam Rechner. David di Donatello 2023, 2 Golden Globe 2023 (film drammatico, regia) , 5 nomination Golden Globe 2023 (sceneggiatura), 7 nomination Oscar 2023 (film, regia, sceneggiatura), 1 nomination Premi BAFTA 2023 (sceneggiatura originale). Drammatico, Biografico

Ciclo: Così Lontano, Così Vicino

Lunedì 31 luglio – DECISION TO LEAVE – Haeojil Gyeolsim (Corea del sud, 2022, 138’) di Park Chan-wook con Hae-il Park, Wei Tang, Go Kyung-pyo, Yong-woo Park, Lee Jung-hyun, Jung-hyun Lee, Seung-Mok Yoo, Teo Yoo. Miglior regia al 75° Festival di Cannes (2022), nomination Golden Globe 2023, 2 nomination Premi BAFTA 2023 (film straniero, regia). Drammatico

AGOSTO

Ciclo: Cinema Europeo oggi

Martedì 1 agosto – THE QUIET GIRL – An Cailín Ciúin (Irlanda, 2022, 97’) di Colm Bairéad con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patrick Carmody, Kate Nic Chonaonaigh, Joan Sheehy, Carolyn Bracken. Nomination Oscar 2023, 2 nomination premi BAFTA 2023 (film straniero, sceneggiatura non originale), 1 European Film Award 2022 (fotografia). Drammatico

Ciclo: È Cinema d’Autore Italiano

Mercoledì 2 agosto – ASTOLFO (Italia, 2022, 97’) di Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, Simone Colombari, Agnese Nano, Alberto Testone. 1 nomination David di Donatello 2023 (sceneggiatura), 1 nomination Nastri d’Argento 2023 (film commedia). Commedia

Ciclo: Francia oggi

Giovedì 3 agosto – MAIGRET (Francia, 2022, 89’) di Patrice Leconte con Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wilms, Hervé Pierre, Pierre Moure, Bertrand Poncet, Anne Loiret. Drammatico