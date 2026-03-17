Arriva Pizza Village, 4 giorni di cibo e concerti a ingresso gratis per tutti: c’è Gigi Finizio

Dal 18 al 21 giugno 2026 arriva a Marcianise, in provincia di Caserta, il Pizza Village, la festa dedicata alla celebre prelibatezza partenopea tra concerti e ospiti d’eccezione.

Pizza Village a Marcianise, Finizio in concerto: ingresso gratis

L’evento, organizzato da ASD Essere Magici e Azzurra Spettacoli, si svolgerà nell’Area Mercato di via Fuccia, regalando a cittadini e visitatori ben quattro giornate di festa. Un vero e proprio percorso di gusto che darà la possibilità ai partecipanti di degustare pizze di qualità, in svariati gusti.

Ogni serata sarà allietata da uno spettacolo o un concerto dal vivo. Si parte giovedì 18 giugno con gli inconfondibili suoni dei Napolitudine per un viaggio indimenticabile tra melodie che hanno fatto la storia di Napoli.

Venerdì 19 giugno sarà la volta di Nostalgia ’90, lo show ricco di effetti scenografici che regalerà alla platea le hit che hanno segnato un’intera epoca, tra tormentoni, sigle di cartoni animati, colonne sonore dei film più famosi.

Sabato 20 giugno ad esibirsi in concerto sarà Gigi Finizio, il celebre cantante napoletano che darà voce alle sue canzoni più belle. Gran finale domenica 21 giugno con l’artista neomelodico Ciro Rigione e i suoi successi più amati.

Per tutte le quattro serate l’ingresso, così come la partecipazione agli spettacoli, è gratuito. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul programma ufficiale.

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