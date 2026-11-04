Meraviglia a Villa Damecuta: il gioiello napoletano sul mare apre gratis al pubblico

Sabato 7 novembre 2026 Villa Damecuta, gioiello di Anacapri, situato sulla celebre isola napoletana, aprirà al pubblico gratis in occasione di un Open Day organizzato dai Musei e Parchi Archeologici di Capri, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) dell’Università degli Studi di Messina.

Villa Damecuta, il gioiello di Anacapri apre gratis

Saranno organizzate due visite guidate gratuite, in programma rispettivamente alle ore 11:00 e alle 15:00. L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino le attività di scavo archeologico attualmente in corso all’interno del sito. Gli archeologi impegnati nella campagna di ricerca accompagneranno i visitatori alla scoperta della villa, illustrando le indagini condotte, le metodologie di scavo e le attività di studio finalizzate ad approfondire la conoscenza del complesso archeologico.

La campagna di scavo, realizzata con il supporto del Comune di Anacapri, si inserisce nelle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico dell’isola. All’iniziativa saranno presenti Luca Di Franco, Direttore dei Musei e Parchi archeologici di Capri, la prof.ssa Stefania Tuccinardi, del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, che dirige la campagna di scavo, e Manuela Schiano, Assessore al Turismo e Cultura, Politiche sociali ed educative del Comune di Anacapri.

Le visite guidate sono gratuite e aperte a tutti, senza obbligo di prenotazione, e si svolgeranno sabato 7 novembre alle ore 11:00 e alle ore 15:00 presso Villa Damecuta, ad Anacapri. Per tutti gli aggiornamenti sull’iniziativa e sui futuri appuntamenti dei Musei di Capri è possibile consultare i canali ufficiali dei Musei Italiani.