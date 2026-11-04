Notre Dame de Paris, il musical dei record a Napoli: torna l’opera più famosa al mondo

Il Palapartenope di Napoli diventa ancora una volta palcoscenico del musical dei record: Notre Dame de Paris torna in scena dal 22 al 25 aprile 2027, regalando nuovamente al pubblico uno spettacolo mozzafiato.

Notre Dame de Paris: torna il musical dei record a Napoli

Lo spettacolo estende il suo calendario con nuovi appuntamenti, prevedendo anche il ritorno al Palapartenope di Napoli. I biglietti sono già disponibili, da oggi, sulla piattaforma Vivo Concerti e dal 9 novembre alle ore 11:00 saranno acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati.

L’opera popolare più famosa al mondo, nonchè uno degli spettacoli più imponenti mai realizzati, conta più di 550 mila biglietti venduti con un tour da oltre 200 repliche. Uno show sorprendente dal legame indissolubile con il pubblico che, nel 2027, celebra il suo venticinquesimo anniversario, dopo aver debuttato per la prima volta in Italia nel 2002.

Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale parigina di Notre-Dame.

Considerato un vero cult del teatro musicale, Notre Dame de Paris ha superato soglie record di presenze, è stato tradotto in 9 lingue e portato in scena in 24 paesi, registrando 18 milioni di spettatori nel mondo. Fin dalla prima messa in scena ha conquistato il pubblico italiano, diventando un fenomeno popolare, raggiungendo 4,5 milioni di spettatori.

La sua forza risiede nei temi universali: la storia mette al centro l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi per ricordarci quanto la diversità rappresenti una risorsa e non una minaccia. A rendere lo spettacolo così attuale è la capacità di restituire la fragilità e le contraddizioni dell’essere umano: la ricerca di un posto nel mondo, il bisogno di giustizia, il desiderio d’amore. Elementi che, dopo decenni, continuano a confermare questa opera popolare moderna come un classico capace di attraversare generazioni e confini.

La tournée, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è partita a febbraio da Milano e tra le tante città arriverà anche all’Arena di Verona, luogo in cui Notre Dame de Paris ha radici profonde. Dopo aver fatto tappa a Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Parma, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Olbia, Sabaudia, Palermo, Torre del Lago (LU), Bergamo, Messina e Napoli, arriverà a Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Bologna, Trieste e Roma, per poi tornare a Milano e proseguire nelle città di Padova, Napoli, Terni, Ancona e Tortona.